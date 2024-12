Trump are o noua tinta: Vrea impozite usturatoare pentru firmele care isi muta productia din SUA

Una calda si alta rece pentru corporatiile americane! Dupa ce li s-a promis in timpul campaniei electorale o scadere a impozitului, acestea ar putea fi acum suprataxate, daca isi muta productia si locurile de munca peste hotare.

Produsele realizate de firmele americane in afara granitelor ar putea fi supraimpozitate cu 35% a anuntat presedintele Donald Trump, in cazul in care se dovedeste ca respectivele companii au recurs la concedierea angajatilor americani pentru a muta productia in tari cu o forta de lucru mai ieftina, relateaza BBC.

"Firmele trebuie avertizate inainte de a face o greseala extrem de costisitoare", a punctat presedintele ales din Statele Unite.

"SUA va reduce substantial taxele si regulile dupa care functioneaza firmele de aici, dar orice companie care paraseste aceasta tara pentru alta, isi concediaza angajatii, construieste noi fabrici in alte tari si apoi considera ca poate vinde marfa sa in Statele Unite fara a suferi vreo consecionta se inseala amarnic", a scris Donald Trump pe contul sau de Twitter.

Noul lider de la casa Alba pare sa tinteasca indeosebi industria auto si pe cea a produselor electrocasnice, ai caror reprezentanti au mutat in ultimele decenii productia din SUA catre tari precum Mexic sau China.

"Va fi impusa o taxa care va asigura stabilitatea granitelor noastre, iar valoarea acesteia va fi de 35% pentru automobilele si aparatele de aer conditionat produse de companii americane in afara tarii.

Impozitul acesta va face mai grea operatiunea de relocare a productiei in alte zone de pe glob, dar firmele vor putea opta sa isi mute afacerea in interiorul SUA fara a plati vreun impozit pentru acest lucru", a mai spus Trump.

Rexnord Corporation, o firma producatoare de rulmenti din Indiana, cu 300 de angajati, a devenit si prima victim publica a noii politici pe care Donald Trump vrea sa o impuna, dupa ce liderul american a aflat de intentiile companiei de a muta productia in Mexic.

"Rexnord vrea sa se mute in Mexic si sa concedieze cei 300 de angajati. Aceste fenomen se intampla peste tot in tara. Nu se mai poate asa", a rabufnit Trump la inceputul lunii decembrie.

Expertii avertizeaza insa ca presedintele ales va avea de infruntat obstacole legale majore daca va dori sa puna in aplicare acest plan fara a avea sustinerea Congresului american.

Gary Hufbauer, reprezentantul Institutului Peterson pentru Politici Economice, considera ca o astfel de propunere ar putea fi blocata chiar de instantele din SUA.

In mod paradoxal, ingrijorarea lui Trump fata de pierderea locurilor de munca prin externalizarea productiei vine intr-un moment in care statisticile oficiale arata ca somajul din SUA a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 9 ani, dupa cum anunta tot BBC.

In luna noiembrie, 178.000 de noi locuri de munca au fost create in SUA, in vreme ce somajul a scazut in octombrie de la 4,9% la 4,6 procente.

Datele recente indica o crestere 3,2% a economiei americane pe al treilea trimestru, media lunara a locurilor de munca noi create in cursul acestui an fiind de 180.000, mai redusa fata de cea atinsa in cursul anului trecut, de 229.000 de noi slujbe.

