Patriciu: Programul Prima Casa este o trasnaie!

Programul Prima casa a fost prost conceput si este o trasnaie, considera Dinu Patriciu. Omul de afaceri sustine ca singurul efect pe care l-a avut programul guvernamental pe piata imobiliara din Romania a fost scumpirea relativa a locuintelor ieftine.

"Aberatiile ultimilor ani, doua-trei mii de euro pe metru patrat, se vor stabiliza in zona de 600-800, in asa fel incat el sa poata fi cumparat de oricare cetatean. Asta presupune o stare de normalitate, renuntarea la aberatii: programul Prima Casa , care a fost prost conceput - o trasnaie de la inceput - si singurul rezultat pe care l-a avut a fost scumpirea relativa a locuintelor ieftine", a spus Dinu Patriciu intr-un interviu acordat Business Standard.Omul de afaceri a mai declarat pentru Business Standard ca preturile aberante inregistrate in ultimii ani la apartamentele din Romania se vor stabiliza in zona de 600-800 euro pe metrul patrat.In plus, miliardarul roman spune ca vor fi oportunitati in urmatorii doi-trei ani in, dar dupa ce lucrurile vor incepe sa se stabilizeze.

In acel moment Dinu Patriciu spune ca nivelul chiriilor, al preturilor de constructie si de vanzare se vor schimba, si ca vor fi accesibile oricarui cetatean.

Ads