Regula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce trebuie sa tii cont atunci cand iti organizezi bugetul personal.Regula 75-15-10 se refera la structura cheltuielilor pe care le ai intr-o luna. Asa ca ai grija ca, in cei 75% din totalul banilor incasati, sa iti intre cheltuielile obligatorii: facturile lunare si cumparaturile necesare.Urmatoarea categorie, a celor 15 procente, se refera la cheltuielile pe care vrei sa le faci, dar nu sunt neaparat necesare. De exemplu, iesitul in oras sau o serie de cheltuieli personale.Ultima categorie este cea a banilor pe care sa ii pui deoparte, acei 10% pe care ii poti aduna, dar pe care, de multe ori, in cheltuiesti pentru lucruri prevazute la punctul anterior. Din acest motiv, in cazul tau, schema bugetului este 75-25, iar cand tragi linia constati ca nu ai bani.Daca salariul tau este de 2.000 de lei, atunci 1.500 de lei se vor duce pe cheltuielile necesare, 300 de lei pe iesiri in oras, cumparaturi si altele, iar 200 de lei ar trebui sa-i economisesti. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.