Cati bani trebuie sa economisesti lunar pentru a strange 100.000 de lei in 20 de ani

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti faci un plan de acumulare.Astfel ca, daca vrei sa iti faci un plan de acumulare, nimic mai simplu. Iti stabilesti suma pe care vrei sa o acumulezi si cauti pe net un calculator care sa iti arate cum sa ajungi la aceasta suma.In cazul nostru, pentru a ajunge la o suma de 100.000 de lei in 20 de ani, am calculat ca e necesara o suma lunara de 271 lei, mai ales daca aplicam si o dobanda de 4% pe an.Calculatorul online ne-a aratat ca, fara a aplica bonificatia, nu am strange decat 65.000 de lei, deci am avea nevoie de vreo 30 ani pentru a acumula si diferenta pana la 100.000 de lei. Dar daca-i punem intr-un depozit sau in orice alt instrument de investitie cu o dobanda de 4%, atunci rezolvam in doar 20 de ani.Daca bonificatia ar fi doar de 3%, atunci suma pe care o economisim lunar ar trebui sa fie de 304 lei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.