Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa tii cont cand investesti in produsele sigure.Valoarea nominala a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de euro pentru emisiunea in euro, iar pragul minim de subscriere este de 1.000 de euro. Din pacate, aici dobanda la euro este foarte mica, de doar 1,55%, mai ales ca este pentru o scadenta de 5 ani.Pentru subscrierea initiala a titlurilor de stat nu se percep comisioane de catre bancile intermediare, iar veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital, sunt neimpozabile.Lucrurile nu stau mai bine nici in cazul bancilor cand vine vorba despre dobanzile pe care acestea le ofera acum la depozitele in euro. Printre cele mai mari dobanzi sunt cele de 0,5% pe an, iar motivul pentru care sunt asa mici tine de faptul ca acum bancile nu au nevoie de lichiditate.Pe 5 ani, aceasta dobanda este cu un punct procentual mai mare decat cea perceputa de la titlurile de stat. Dar, la banca ti se opreste si 10% din castig, iar cele mai darnice banci la dobanda au si comisioane de retragere la care trebuie sa fii atent.Daca nu iti faci calcule cum trebuie, la depozitele in euro, risti ca economisirea de fapt sa te coste si sa scoti mai putini bani. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cel mai util sfat legat de investitii, pe care il ignoram din cauza lacomieiCele mai ciudate riscuri pe care le acopera asiguratorii din RomaniaCum sa iti calculezi singur salariul netCum pierdem bani din cauza fricii, atunci cand vrem sa castigam ...citeste mai departe despre " Economisirea in euro: ce alegem, titluri de stat sau depozite bancare? " pe Ziare.com