Depozitele in criptomonede, faci bani nefacand nimic

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa faci bani din depozitat criptomonede.Operatiunea este folosita pentru toate criptomonedele, pentru a verifica tranzactiile si pentru a sprijini reteaua unei anumite monede virtuale. In schimbul mentinerii critomonedelor vei primi o anumita dobanda, daca-i putem spune asa.Sunt foarte multe platforme care ofera acest serviciu, si, cu cat ai mai multe monede virtuale cu atat venitul pasiv din acestea este mai mare. Unele au formule de calcul destul de dificile prin care se ajunge la cat vei primi anual, dar cert este ca ai de castigat.Partea buna este ca nu vei primi bani, moneda emisa de guvern, ci tot criptomonede. Sunt unele platforme care pot oferi si dobanzi de pana la 10% pentru pastrarea criptomonedelor in conturile sau portofelele lor.Depozitarea criptomonedelor se poate face individual sau in grup (den. - pool staking) pentru validarea unui fragment din retea, iar in acest al doilea caz castigurile sunt si mai mari.