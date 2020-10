Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", de ce e mai bine sa economisesti, decat sa iei un credit.Nu ar fi mai simplu sa incepi deja sa pui "la ciorap" sau chiar intr-un cont de economii banii respectivi? Cei 20.000 de lei pe care i-ai luat din banca i-ai putea strange in 3 ani si 4 luni daca economisesti lunar cei 500 de lei pe care i-ai da bancii drept rata.Sau, in cazul in care faci un efort financiar si pui 600 de lei pe luna, atunci vei reusi sa strangi suma in mai putin de 3 ani, fara a mai fi nevoie sa apelezi la banca pentru imprumut si fara a te expune riscului de neplata aproape gratuit.Daca stii ca ai o nevoie care trebuie acoperita cu o suma de bani nu astepta pe ultima suta de metri sa faci rost de bani, ci gaseste o solutie care sa iti fie mai la indemana decat creditul. Un imprumut ar trebui sa fie ultima solutie, nu prima, asa cum vedem ca se intampla de cele mai multe ori la romani.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Cum faci rost de bani evitand sa te imprumuti " pe Ziare.com