De ce ti se poate respinge dosarul la Noua casa, trecand peste motivele evidente

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum poti pierde creditarea prin Noua casa.La fel, nu luam in calcul nici ca nu ai suficienta vechime la actualul loc de munca sau nu mai prezinti incredere pentru banca.Motivele mai putin evidente pentru care banca iti poate respinge cererea de credit tine de faptul ca firma pentru care lucrezi are la randul ei probleme. Iar in aceasta perioada de criza, sunt o multime de industrii care au fost afectate de COVID-19, iar compania la care esti angajat poate fi una dintre cele cu probleme.Daca mai sus, banca este cea care ti-a spus nu, este posibil ca, acelasi NU sa vina si din partea FNGCIMM, autoritatea care se ocupa de garantarea de catre stat a creditului pe care tu vrei sa-l iei.Aici totul tine de maculatura si birocratie, asa ca fii atent cand pregatesti dosarul pentru ca hartiile, copiile, documentele trebuie sa fie cel putin impecabile.Daca informatiile de pe acestea sunt completate gresit, cu mazgalituri sau stersuri, atunci s-ar putea sa te alegi cu dosarul invalidat. De asemenea, ai grija sa nu ai documente expirate pentru ca si asta te poate duce la respingerea dosarului.Daca ai gresit, nu te panica, FNGCIMM este obligat sa spuna de ce ti-a respins dosarul, astfel incat tu sa poti remedia problemele. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.