Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suporta

Cu toate acestea, calculul nu este prea optimist pentru tine. Si, pentru a nu avea probleme la rambursarea creditului, cel mai bine este sa iei in calcul toate cheltuielile obligatorii, cele pe care nu le poti elimina.Astfel ca, daca toate cheltuielile tale obligatorii sunt de 1.000 de lei, atunci iti mai raman din salariu 2000 de lei. Acesta este venitul disponibil din care ar trebui sa iei in calcul ce rata suporti. Iar la un grad de indatorare de 40%, rata ta nu ar trebui sa depaseasca 800 de lei.Spunem asta, pentru ca restul cheltuielilor lunare sunt cele la care mai poti strange cureaua pentru a-ti permite rata. Acestea intra in categoria cheltuieli cu mancarea, de relaxare, etc.