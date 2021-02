Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce dobanzile se micsoreaza de la o luna la alta.In momentul de fata, bancile nu mai au nevoie de lichiditate si din acest motiv dobanzile la economii sunt ceva mai mici. Potrivit bancherilor chestionati de Ziare.com, acum, pentru fiecare 1 leu creditat exista 1,3 sau 1,4 lei depozitati.Mai mult, in cea mai recenta sedinta a Consiliului de Administratie al BNR , s-a decis scaderea dobanzii de politica monetara cu 0,25%, astfel dand semnal in piata ca bancile ar trebui sa scada si dobanzile la credite. Deci, in curand, acestea se vor ieftini, dupa cum scriam chiar ieri in materialul "De ce sa nu te grabesti acum sa iei un credit".Faptul ca nici statul nu prea mai are nevoie de bani de la populatie este reprezentat si de recentele dobanzi pe care le ofera prin programele de finantare cu titluri de stat. Si la acestea, dobanzile au scazut de la 5% pe cinci ani, la 3,5 - 3,75% pe cinci ani.Asa ca, sfatul nostru, daca vrei neaparat sa inmultesti banii, este sa accesezi alte produse bancare care ofera un profit mai maricel. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.Citeste si:Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021Cum sa nu iti umfli singur facturile la utilitatiRiscurile pensionarii si cum le previi: Traiesti mai mult decat pensia privataRiscuri la pensionare (II): inflatia iti mananca economiile de-o viata ...citeste mai departe despre " De ce au scazut dobanzile la depozite? " pe Ziare.com