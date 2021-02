Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, unde mai gasesti dobanzi bune la depozite.In Romania, cea mai mare dobanda la un depozit de 1.000 de lei cu plata dobanzii la scadenta, pe o perioada de 12 luni, este de 3,80%. Asta inseamna ca, dupa un an, vei avea un profit brut de 38 de lei. Din acestia ti se scade impozitul pe profit de 10% si vei ramane cu o suma de 34,2 lei.Doar 4 banci au depozite peste 3%, adica minimum cat sa-ti acopere o inflatie de 2,5%.Asa ca, daca alegi sa economisesti acum, pana nu scad dobanzile, mergi la aceste banci si fa o comparatie pe costuri, comisioane si dobanzi pentru a alege cea mai buna optiune pentru tine. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.Citeste si:Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021Cum sa nu iti umfli singur facturile la utilitatiRiscurile pensionarii si cum le previi: Traiesti mai mult decat pensia privataRiscuri la pensionare (II): inflatia iti mananca economiile de-o viata ...citeste mai departe despre " Cele mai bune dobanzi la depozite in februarie " pe Ziare.com