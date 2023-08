Economiștii se așteaptă la o stagnare a dobânzilor-cheie americane și europene. Ce înseamnă asta pentru creditele românilor

Atât Rezerva Federală (Fed) a SUA, cât și Banca Centrală Europeană (ECB), sunt subiectul mai multor speculații ale economiștilor cu privire la ședințele extraordinare care urmează în cursul lunii septembrie. Deși foarte multe voci sunt încă sceptice, sondaje și analize ale Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal și NY Times susțin că există o șansă ca ambele bănci centrale să pună pe pauză campaniile agresive de creștere a dobânzilor-cheie din ultimele luni. Deciziile ar avea un efect și pentru Banca Națională Română (BNR), informând pașii pe care urmează să îi ia aceasta pentru temperarea inflației pe plan intern. Cu toate acestea, o scădere a dobânzii BNR pentru împrumuturi nu s-ar face resimțită mai devreme de a doua jumătate a anului viitor, susțin economiștii. Primul semnal pozitiv însă ar veni din partea indicelui Euribor, coborând ratele împrumuturilor în moneda euro.

Așteptările pentru dobânzile Fed din SUA: drum lin până la țintele de inflație

Jeanna Smialek, reporter specializat în politicile Fed și economia US a explicat pentru CBS News că creșterile succesive ale dobânzilor-cheie ale Fed au influențat semnificativ economia americane, precum și decizii pe piețele externe. ”Începând cu scăderi puternice ale cererii pe piața imobiliară, precum și a cererii pe piața auto sau a împrumuturilor pentru începerea unei afaceri, este clar că aceste creșteri susținute au început să se resimtă pe tot parcursul economiei, indicând scăderi ale creșterii economice pe alocuri”.

Presiunile asupra prețurilor au continuat să se tempereze luna trecută, conform datelor recente privind inflația – și anume Indicele Prețurilor de Consum (Consumer Price Index) publicate pe 10 august. Conform unei analize Wall Street Journal, datele CPI ar descuraja Rezerva Federală (Fed) să crească ratele dobânzilor la următoarea ședință care va avea loc în septembrie.

În iunie, majoritatea oficialilor au proiectat că Fed urma să crească ratele dobânzilor-cheie cel puțin până la o plajă între 5,5% și 5,75% în acest an, însă viteza cu care a crescut inflația a scăzut semnificativ în cele două luni de la aceste proiecții. „Cred că a sosit momentul să fim răbdători și să menținem ratele constante“, a declarat Patrick Harker, președintele sucursalei Fed din statul Philadelphia, citat de Wall Street Journal.

Alți experți americani au declarat că ar fi prea devreme să se poată pronunța. Cu trei luni în urmă, inflația de bază părea atât de încăpățânată încât banca centrală putea să nu aibă altă opțiune decât să majoreze ratele și să riște o prăbușire mai accentuată. Datele mai recente arată că economia ar putea beneficia de o atenuare ușoară – în care inflația se temperează fără o creștere bruscă a șomajului –, iar activitatea economică s-ar putea accelera din nou, ceea ce ar putea menține inflația ridicată.

Datorită faptului că CPI se bazează în esență pe prețurile medii pe lună, creșterea recentă a prețurilor la benzină va avea probabil un impact mai mare asupra datelor privind inflația din august, au declarat economiștii.

Dobânzile Băncii Centrale Europene (BCE): părerile sunt împărțite

Două sondaje de opinie realizate de Reuters și Bloomberg, pun reprezentanții BCE și ai mediului economic european în două luntre cu privire la următoarea ședință a băncii europene. Cu toate acestea, ambele seturi de date indică o posibilă creștere a dobânzii-cheie la depozite înspre 4%.

BCE va opri campania sa de majorare a ratelor dobânzilor la credite, care a durat mai mult de un an, în luna septembrie, conform unei majorități restrânse de economiști chestionați de Reuters, dar o nouă creștere până la sfârșitul anului este încă pe masa discuțiilor, având în vedere inflația ridicată.

Au avut loc nouă creșteri consecutive ale ratelor BCE începând cu iulie 2022. Cu toate acestea, Christine Lagarde, președintele BCE, a început să pregătească terenul pentru o pauză prin declarația făcută recent în timpul unei conferințe de presă după majorarea cu 0.25 de puncte procentuale de luna trecută: „Mai avem teren de acoperit? În acest moment aș spune că nu.”

Lagarde a mai declarat că evoluția economiei Germaniei, care s-a confruntat cu o încetinire puternică, va informa deciziile viitoare pentru o majorare sau o pauză.

În cadrul sondajului realizat de Reuters, 37 - sau 53% - din cei 70 de economiști intervievați prevăd că nu se va face nici o mișcare la întâlnirea din 14 septembrie, comparativ cu 47% în sondajul din luna anterioară, ceea ce ar însemna ca BCE ar putea să păstreze rata de depozit în marja de 3,75%, în concordanță cu prețurile pieței.

Sondajul a arătat, de asemenea, că 53% dintre respondenți se așteaptă la o majorare a ratei de depozit la 4,00% în acest an, cu 33 de economiști declarând că va avea loc în luna septembrie și patru, în octombrie sau decembrie.

Pe 14 august, Bloomberg a publicat propriul său sondaj care arată că economiștii continuă să prevadă o ultimă creștere a ratei dobânzii-cheie la credite luna viitoare. Publicația susține că piețele monetare prognozează în prezent o șansă de 70% pentru majorarea ratei dobânzii BCE cu 0.25 de puncte procentuale în septembrie.

Cu toate acestea rata dobânzii la depozite va fi majorată la 4% în septembrie față de 3,75% în prezent, arată sondajul Bloomberg. În același timp, respondenții estimează că oficialii vor începe să reducă costurile împrumuturilor în martie, cu o lună mai devreme decât au crezut anterior.

Cum s-a descurcat până acum România. Influența BCE și Fed

Banca Națională a României (BNR) a menţinut dobânda-cheie la la 7% pe an la şedinţa de politică monetară din luna august, cu rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi rata dobânzii la facilitatea de creditare (Lombard) la 8%pe an.

Reprezentanți ai BNR au afirmat de multe ori că deciziile Fed, BCE și ale celorlalte bănci centrale din regiuni au o relevanță cheie pentru conduita politicii monetare interne. Cu toate acestea, o analiză BNE Intellinews citată de Economedia arată că nu se preconizează reduceri ale ratelor dobânzilor-cheie înainte de T2 2024 cel mai devreme.

Economiștii români sunt sceptici cu privire la posibilitatea țării noastre de a merge pe urmele prognozelor Fed și ECB în curând, chiar dacă cele două entități au o influență puternică asupra politicilor monetare ale statelor membre UE. Ciprian Dascălu, economistul-şef al unei bănci românești cu capital străin, a declarat pentru Ziarul Financiar că: ”Decizia de reducere a ratei dobânzii-cheie ar putea fi luată de BNR la mijlocul anului viitor, în perioada mai-august, pentru că deşi în Polonia prima scădere de dobândă ar putea veni în trimestrul patru al acestui an sau poate chiar mai devreme, la o dobândă-cheie de 6,75%, în România, unde dobânda este 7%, va fi destul de greu să începi să tai dobânzile pentru că salariile vor fi în teritoriu pozitiv şi pot pune presiuni asupra inflaţiei, în special asupra inflaţiei la servicii pe următorii doi ani.”

Mai mult, Newsweek indica în iulie faptul că în 2022 indicele Euribor, în funcție de care se calculează dobânzile creditelor luate în moneda Euro, era -0,2%, iar acum este de 3,5%. Românii sunt direct afectați da acest indice monetar, întrucât ratele pentru creditele contractate în moneda europeană au crescut de la câteva zeci, la sute de euro.

Așadar, chiar dacă Fed și ECB vor atinge propriile ținte cu privire la ratele inflației și vor opri creșterea ratelor dobânzilor la împrumuturi, relaxarea presiunii externe din partea băncilor centrale va constitui un singur factor în deciziile BNR din viitor, chiar dacă unul important. În orice caz, efectele se vor vedea cu un anumit grad de întârziere pe plan intern și vor afecta în primul rând creditele și depozitele în euro.

