Ziare.com te invata, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa procedezi in astfel de situatii.In acest caz, chiar putem spune ca o nenorocire nu vine niciodata singura, pentru ca emiterea unui alt card, in regim de urgenta, te poate costa mai mult decat suma pe care o ai pe cardul respectiv.Unele banci sunt indulgente si au un comision de cateva zeci de euro pentru emiterea altui card, dupa ce l-ai pierdut pe cel original, dar sunt altele care ajung sa perceapa si comisioane care ajung la peste 1.200 de lei (250-300 de euro), pentru inlocuirea in regim de urgenta.De asemenea, conteaza foarte mult si ce fel de card ai, Visa Clasic, Visa Electron, Mastercard etc. Sunt unele banci care nu pot face absolut nimic pentru anumite genuri de carduri, iar pentru altele, cum spuneam, mai bine il raportezi pierdut, cand te intorci in tara, daca nu era principalul card pe care-l foloseai.In plus, daca nu ai cum sa controlezi cardul sau tranzactiile, de pe telefon sau prin alte dispozitive, mai bine ceri blocarea lui, iar acest lucru costa si el. Din acest motiv, este bine sa ai carduri ale caror tranzactii le poti monitoriza prin intermediul aplicatiilor bancare.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR . ...citeste mai departe despre " Pierderea cardului in strainatate. Cat te costa emiterea altuia, in regim de urgenta " pe Ziare.com