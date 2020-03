Cu Revolut poti sa investesti in actiuni

(P)

Oricat de mult ar incerca investitorii sa ridice preturile, pana la final de tranzactionare valoarea actiunilor ajunge, de regula, sa fie mai mica decat la inceput de zi.Asadar, daca si tu te gandeai sa intri pe piata de capital, majoritatea expertilor sustin ca acum este momentul ideal, cand preturile mai au putin si ating niste minime istorice.Iar in ziua de astazi, gratie aplicatiei Revolut si a ei optiune Shares, este mai simplu ca oricand sa devii investitor. Cum? Citeste in continuare pentru a afla.Inainte de toate, sa incepem prin a prezenta ce este Revolut Shares. Probabil ca ai folosit deja, daca nu macar trebuie sa fi auzit de aplicatia Revolut, care este de departe cea mai utilizata platforma de online banking la nivel mondial.Compania fintech lansata in iulie 2015 a adunat pana acum mai bine de 8 milioane clienti.In conditiile in care abia acum doua saptamani au adaugat si Statele Unite ca tara in care activeaza, ne asteptam ca numarul utilizatorilor sa creasca vertiginos in urmatoarele luni.In ceea ce priveste optiunea Shares, aceasta a devenit disponibila, mai mult pentru a testa ideea, inca din luna august a anului trecut pentru clientii care beneficiau de un cont Metal.Cum testul a fost un real succes si interesul utilizatorilor a crescut, conducerea Revolut s-a decis sa introduca optiunea si pentru cei care detin conturi Standard sau Premium.Revolut Shares vine cu o multime de avantaje in favoarea celor ce sunt interesati sa faca plasamente financiare prin achizitia de actiuni. Dintre ele, putem aminti:Principalul avantaj de a tranzactiona prin intermediul aplicatiei Revolut este acela ca nu esti obligat sa cumperi actiuni intregi ale companiilor care te intereseaza, asa cum se intampla in cazul altor platforme dedicate investitiilor.Aici, actiunile sunt fractionate in mai multe parti, fiecare in valoare de 1 Lira Sterlina sau 5 Lei.Cu alte cuvinte, daca vei dori, spre exemplu, sa devii actionar Google, nu vei fi nevoit sa platesti suma de 4840 lei cat valoreaza o actiune intreaga in momentul de fata, ci o poti face cu doar 5 lei.In ceea ce priveste dividendele platite la final de an fiscal si ele sunt, la randul lor, fractionate si impartite in functie de procentul din actiune detinut de investitori.Aceasta optiune este una excelenta, in special pentru toti cei care doresc sa isi diversifice portofoliul investitional, dar care nu vor sa cheltuiasca o multime de bani din prima.Un alt mare avantaj pe care utilizatorii Revolut il au este acela ca beneficiaza de un anumit numar de tranzactii gratuite pe luna.Numarul difera in functie de tipul de plan tarifar al fiecarui client: 3 pentru conturi Standard, 8 pentru conturi Premium si 100 vanzari si achizitii gratuite pentru conturi Metal pe luna.Iti par ceva cam mici aceste cifre? Nicio problema; chiar si daca vei depasi limitele expuse mai sus, taxele aplicate vor fi unele mai mult decat decente: 5 lei per fiecare tranzactie efectuata.Trebuie sa amintim faptul ca, pe langa aceste sume, Revolut va mai opri si un comision de 0.01% din intreg portofoliul pe an. In traducere, daca ai investit 500.000 lei, Revolut te va taxa cu 50 lei pe an.In ceea ce priveste companiile disponibile, prin intermediul Revolut Shares poti deveni actionar pentru una din cele peste 300 companii listate la New York Stock Exchange si NASDAQ. Dintre acestea, putem enumera Booking, Guess, Apple, Google, Tesla, American Airlines, Amazon, Aliexpress, Microsoft, Boeing si multi altii.Iar lista nu se opreste aici. Vazand interesul mare al romanilor pentru optiunea Shares - de la lansarea ei in tara noastra si pana in prezent, au fost efectuate tranzactii ce depasesc 12 milioane Euro - Revolut se gandeste serios sa introduca si actiuni ale unor firme autohtone in portofoliu.Mai mult decat atat, se pare ca pana la final de an vom putea deveni actionari ai unor colosi industriali europeni sau chiar vom avea posibilitatea de a achizitiona titluri de stat.Beneficiul suprem il lasam, ca de obicei, la final. Este vorba de un bonus de 50 lei de care se vor putea folosi toti cei care utilizeaza acest link pentru crearea unui cont nou Revolut.Bonusul se calculeaza astfel: in momentul efectuarii primului top-up de minim 50 lei (pas necesar pentru confirmarea contului), vei primi automat un bonus cash de 25 lei.In plus, transportul cardului este total gratuit pana la adresa furnizata de tine la completarea datelor personale - acest serviciu costa 25 lei pentru persoanele care nu isi creeaza contul folosind link-ul de mai sus.Oferta este permanenta!