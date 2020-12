Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cat de utile sunt cardurile co-branded.Acestea au mai multe beneficii pentru cei care aleg sa le foloseasca si pot merge de la returnarea unui procent din banii cheltuiti la comerciantul respectiv pana la facilitati si discounturi semnificative.Spre exemplu, in cazul unui card de credit co-branded cu o companie aeriana aceasta poate oferi mile de zbor, iar la adunarea unui anumit numar de mile poti achizitiona bilete gratuite sau alte servicii oferite de compania respectiva.De asemenea, poti apela la un astfel de card daca stii ca faci achizitii dese, iar banca respectiva are un parteneriat cu un magazin online de la care poti obtine reduceri considerabile.In alte state, au aparut cardurile multi-branded care ofera si mai multe beneficii utilizatorilor. Rolul acestor carduri tine de fidelizarea clientilor si castigarea unor noi segmente de piata. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Pachetele bancare pentru pensionari. Cu ce avantaje vinCum iti inveti copilul sa fie cumpatat cu baniiMirajul Bitcoin: cum te poti ingropa financiar singur ...citeste mai departe despre " Cardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele? " pe Ziare.com