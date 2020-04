7 sfaturi de cumparaturi in siguranta de la Visa

Folositi un mod sigur, rapid si usor de a va identifica: Conform noilor reglementari europene, bancile vor incepe sa ceara mai multe elemente de autentificare atunci cand platim online, pentru a se asigura ca plata e facuta de detinatorul cardului si nu de catre un infractor.

Daca aveti aceasta optiune, setati pe telefoanele dvs. si in aplicatiile bancare metode de autentificare biometrice, precum amprenta digitala sau recunoasterea faciala. Acestea ofera o autentificare rapida si imbunatatesc experienta de plata.

Conform noilor reglementari europene, bancile vor incepe sa ceara mai multe elemente de autentificare atunci cand platim online, pentru a se asigura ca plata e facuta de detinatorul cardului si nu de catre un infractor. Daca aveti aceasta optiune, setati pe telefoanele dvs. si in aplicatiile bancare precum amprenta digitala sau recunoasterea faciala. Acestea ofera o autentificare rapida si imbunatatesc experienta de plata. Cautati "s": cand platiti online , verificati adresa URL pentru a va asigura ca incepe cu "https: //". "s" la sfarsit indica o conexiune sigura.

, verificati adresa URL pentru a va asigura ca incepe cu "https: //". "s" la sfarsit indica o conexiune sigura. Activati alertele - activarea serviciului de alerte oferit de emitentul cardului dvs. va ajuta sa vedeti de fiecare data cand se face o plata din contul dvs. Semnalati emitentului cardului dvs. daca observati plati neobisnuite pe care nu credeti ca le-ati facut. Reglementarile in vigoare va pot ajuta sa va recuperati banii daca altcineva v-a folosit in mod fraudulos cardul.

- activarea serviciului de alerte oferit de emitentul cardului dvs. va ajuta sa vedeti de fiecare data cand se face o plata din contul dvs. Semnalati emitentului cardului dvs. daca observati plati neobisnuite pe care nu credeti ca le-ati facut. Reglementarile in vigoare va pot ajuta sa va recuperati banii daca altcineva v-a folosit in mod fraudulos cardul. Familiarizati-va cu modalitatea de contestare a tranzactiilor efectuate cu cardul - Aceasta este o modalitate prin care banca dvs. poate recupera banii de la banca unui comerciant atunci cand nu primiti bunurile sau serviciile pe care le-ati platit online cu cardul dvs. Visa, inclusiv in cazul in care un comerciant isi inceteaza activitatea. Cateva exemple pentru a intelege mai bine cand se poate contesta o tranzactie efectuata cu cardul: daca un zbor pe care l-ati platit cu cardul Visa a fost anulat deoarece compania aeriana nu mai poate furniza serviciul si nici nu va propune o solutie alternativa pentru viitor sau daca tricoul pe care l-ati comandat este prea mic si magazinul nu vrea sa il primeasca inapoi. Daca nu ati avut succes in discutiile directe cu comerciantul, sau operatorul turistic sau asigurarea nu va ofera solutii alternative pentru biletul respectiv de avion, puteti incerca sa solicitati bancii dumneavoastra sa recupereze banii prin optiunea de contestare a tranzactiei respective. Este bine sa stiti ca exista aceasta facilitate, iar emitentii de carduri Visa au toate informatiile pentru a efectua evaluarea corecta a situatiilor specifice.

- Aceasta este o modalitate prin care banca dvs. poate recupera banii de la banca unui comerciant atunci cand nu primiti bunurile sau serviciile pe care le-ati platit online cu cardul dvs. Visa, inclusiv in cazul in care un comerciant isi inceteaza activitatea. Cateva exemple pentru a intelege mai bine cand se poate contesta o tranzactie efectuata cu cardul: daca un zbor pe care l-ati platit cu cardul Visa a fost anulat deoarece compania aeriana nu mai poate furniza serviciul si nici nu va propune o solutie alternativa pentru viitor sau daca tricoul pe care l-ati comandat este prea mic si magazinul nu vrea sa il primeasca inapoi. Daca nu ati avut succes in discutiile directe cu comerciantul, sau operatorul turistic sau asigurarea nu va ofera solutii alternative pentru biletul respectiv de avion, puteti incerca sa solicitati bancii dumneavoastra sa recupereze banii prin optiunea de contestare a tranzactiei respective. Este bine sa stiti ca exista aceasta facilitate, iar emitentii de carduri Visa au toate informatiile pentru a efectua evaluarea corecta a situatiilor specifice. Aveti grija la tentativele phishing - Fiti atenti la e-mailuri sau apeluri telefonice nesolicitate si suspecte. Expeditorii acestora pot incerca sa fure informatii personale, cum ar fi numarul contului sau cardului dv.numele de utilizator, parole etc. Daca aveti suspiciuni, nu dati clic pe link-uri si nu descarcati fisiere.

- Fiti atenti la e-mailuri sau apeluri telefonice nesolicitate si suspecte. Expeditorii acestora pot incerca sa fure informatii personale, cum ar fi numarul contului sau cardului dv.numele de utilizator, parole etc. Daca aveti suspiciuni, nu dati clic pe link-uri si nu descarcati fisiere. Folositi "token-uri" si servicii de plata cu un singur clic pentru a plati simplu si in siguranta - Cand va inrolati cardul in telefon si in unele aplicatii ale comerciantilor, datele cardului dvs. sunt adesea inlocuite cu un "token" digital, adica detaliile cardului nu sunt stocate, ceea ce creste nivelul de securitate. Unii comercianti ofera optiunea de a face plati cu un singur clic, ceea ce inseamna ca trebuie doar sa configurati serviciul, sa dovediti ca sunteti detinatorul cardului si apoi puteti face cumparaturi online simplu, fara a fi nevoie sa introduceti detaliile cardului la fiecare plata.

si servicii de plata cu un singur clic pentru a plati simplu si in siguranta - Cand va inrolati cardul in telefon si in unele aplicatii ale comerciantilor, datele cardului dvs. sunt adesea inlocuite cu un "token" digital, adica detaliile cardului nu sunt stocate, ceea ce creste nivelul de securitate. Unii comercianti ofera optiunea de a face plati cu un singur clic, ceea ce inseamna ca trebuie doar sa configurati serviciul, sa dovediti ca sunteti detinatorul cardului si apoi puteti face cumparaturi online simplu, fara a fi nevoie sa introduceti detaliile cardului la fiecare plata. Actualizati software-ul pentru sistem si aplicatie - Instalati cea mai recenta versiune de software pe computer, tableta sau telefon. Companiile de tehnologie dezvolta permanent noi solutii de securitate - actualizarea software-ului va ajuta sa va protejati de riscuri

Pe masura ce platim tot mai multe bunuri si servicii online, vrem sa ne asiguram ca facem acest lucru in siguranta. Visa si bancile partenere colaboreaza strans pentru a asigura securitatea platilor, folosind mai multe niveluri de securitate pentru a preveni frauda, pentru a proteja datele detinatorului de card si pentru a-l ajuta sa isi recupereze banii daca cineva ii foloseste cardul fara permisiunea sa."Cardul ramane cea mai sigura si rapida optiune prin care consumatorii pot achita direct de acasa orice produs sau serviciu pentru nevoile zilnice, fie ca vorbim despre achizitia de alimente sau haine, plata facturilor sau transferul de bani catre o alta persoana. Ca o dovada ca romanii inteleg tot mai clar utilitatea platilor cu cardul, valoarea medie a unei tranzactii online cu cardurile Visa din Romania a crescut cu 10% in martie fata de aceeasi perioada din 2019.Cele mai mari cresteri ale tranzactiilor online au putut fi observate in cazul restaurantelor (+524%), magazinelor alimentare (+147%), farmaciilor (+64%) si al platilor de utilitati (+51%). Un avantaj evident al platilor electronice este accesul rapid si in deplina siguranta la contul bancar, oricand si fara costuri suplimentare, in timp ce plata in numerar presupune timp si uneori comisioane de retragere a banilor din cont", a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa in Romania.Iata mai jos cateva sfaturi pentru a putea face cumparaturi online in siguranta:In final, nu uitati ca, atunci cand aveti suspiciuni de frauda, trebuie doar sa sunati la emitentul cardului dvs. si sa explicati situatia - acesta este singurul in masura sa va ajute la rezolvarea situatiei.