PIB creste cu 1.1% in T2 – TradeVille

PIB Creste Cu 1.1% In T2

Economia a înregistrat o evoluție pozitiva in T2 2023, in ciuda situației incerte. Produsul Intern Brut a crescut cu 1.1% in T2 2023 fata de 2022, cu o creștere de 2.7% ajustata sezonier. In prima jumătate a anului 2023, creșterea a fost de 1.7% brut si 2.8% ajustata sezonier comparativ cu 2022. Precalculul seriei ajustate sezonier a Produsului Intern Brut a fost necesara datorita includerii estimărilor pentru T2 2023, modificând datele publicate anterior. Astfel, aceasta creștere a dus la o revizuire in scădere a analiștilor de la ING, acum la 1.5%, creștere economica pentru anul in curs, de la 2.5% cat era estimat. (Surse: INSSE;ZF)

Producția Industriala Scade

In iunie 2023, producția industriala din Romania (serie bruta) a scăzut cu 5.8% fata de luna anterioara, din cauza declinurilor in industria prelucrătoare (-6.6%), producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (-2.1%) si industria extractiva (-0.7%). Producția industriala ajustata a scăzut cu 2.1%, predominant in industria prelucrătoare (-3.6%) si producția de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat (-0.9%). Comparativ cu luna corespunzătoare din 2022, producția industriala bruta a scăzut cu 5.9%. (Sursa: INSSEda)

Zona Euro, Creștere Modesta A PIB In T2 2023

Conform agenției de statistica a UE, Eurostat, PIB din zona euro a înregistrat o creștere de 0.3% in T2 2023, ca urmare a impulsului dat de sectorul industrial, unde producția a marcat o creștere de 0.5% in luna iunie 2023, peste estimările de 0.2% ale analiștilor. Pentru următoarele trimestre, indicatorii principali sugerează o stagnare a PIB, parțial din cauza ratelor de dobânda ridicate. Economia zonei euro a stagnat in linii mari in ultimele trei trimestre, sub povara unei posibile recesiuni in industria prelucrătoare si a costurilor ridicate la alimente si energie, serviciile si ocuparea forței de munca fiind putinele semnale pozitive. (Sursa: Reuters)

Scădere Brusca A Inflației In UK

Rata anuala a inflației in Marea Britanie a scăzut brusc la 6.8% in iulie 2023, in linie cu așteptările analiștilor. Cele mai semnificative contribuții la scăderea inflației au fost aduse de preturile la gaze si electricitate, dar si de temperarea preturilor la alimente, comparativ cu luna iulie 2022. Cu toate acestea, inflația de baza, care exclude preturile volatile la alimente si combustibili, a rămas la 6.9%, puțin peste prognozele de 6.8% ale analiștilor. Pe lângă inflație, rata șomajului a crescut la 4.2% urcând peste așteptări la cel mai ridicat nivel din octombrie 2021, ceea ce indica o slăbire a cererii pentru forța de munca. Marea Britanie își menține in continuarea obiectivul de a reduce inflația la ținta de 2% in cel mai scurt timp. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Preț curent 111.10 RON (0.09% ) MCap 49.9B P/E 10.20

Cel mai mare producător de energie din Romania, Hidroelectrica, a înregistrat venituri semestriale in valoare de 6.98 mld. RON, in creștere cu 42% fata de perioada similara din 2022. Datorita hidraulici tații ridicate, peste medie, producția companiei s-a majorat cu 45%, atingând 10,625 GWh. Astfel, profitul net al perioadei s-a ridicat la aproximativ 4 mld. RON, un plus de 46% fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: BVB)

Transgaz Preț curent 17.72 RON ( -0.78% ) MCap 3.33B P/E 15.72

Principalul transportator de gaze naturale din Romania a obținut, in S1 2023, o cifra de afaceri in suma de 960 mil. RON, in scădere cu 18.5% comparativ cu perioada similara a anului anterior. In perioada menționata, cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 8%, ducând profitul net la 70.8 mil. RON, nivel cu 40% mai mic fata de cel înregistrat in S1 2022. (Sursa: BVB)

Vrancart Preț curent 0.172 RON (0.00% ) MCap 206M P/E 10.545

Vrancart, producător de carton ondulat, unde frații Paval de la Dedeman dețin peste 17% din capitalul social, a înregistrat venituri din exploatare semestriale in valoare de 235.7 mil. RON, cu 16% sub nivelul obținut in S1 2022. Concomitent, profitul net al perioadei s-a redus cu 32%, pana la 8.54 mil. RON, fiind influențat de scăderea cererii de ambalaje, de creșterea costurilor de finanțare, precum si a majorării cheltuielilor cu personalul. (Sursa: BVB)

Avioane Craiova Preț curent 2.78 RON (3.73% ) MCap 89.2M P/E 13.06

Compania de stat, Avioane Craiova, a înregistrat, in S1 2023, venituri din exploatare in valoare de 25.6 mil. RON, in scădere cu 6% comparativ cu perioada similara din 2022. Atât cheltuielile din exploatare, cat si cele financiare au fost in creștere fata de 2022, rezultând într-o pierdere a perioadei in suma de 6.2 mil. RON, cu mult sub profitul net de 764,589 RON obținut in S1 2022. (Sursa: BVB)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Preț curent 58.00 RON ( -10.76% ) MCap 10.1M

Conducerea Elefant a anunțat renunțarea la cererea de intrare in insolventa depusa de creditorul Miller Centre SRL. Compania depusese o cerere de deschidere a procedurii de insolventa împotriva Elefant Online S.A. pe data de 03.08.2023, urmând ca primul termen de judecata sa fi fost pe 27.10.2023. (Sursa: BVB)

Severnav Severin Preț curent 4.72 RON (0.85% ) MCap 23.7M

Severnav, companie care are ca activitate principala construcția de nave, a raportat, pentru primele 6 luni ale anului 2023, o cifra de afaceri in suma de 42.9 mil. RON, in scădere cu 13.9% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce rezultatul operațional a fost o pierdere de 1.2 mil. RON, aceasta fiind cu mult mai mica fata de pierderea de 9.9 mil. RON din S1 2022, in contextul in care si cheltuielile operaționale s-au diminuat cu 6.9%. Astfel, compania a înregistrat o pierdere neta de 3.5 mil. RON, prezentând o situație mai buna fata de 2022, când pierderea a totalizat 11.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Prefab București Preț curent 3.00 RON ( -1.32% ) MCap 145M P/E 19.57

Prefab a raportat, pentru S1 2023, o cifra de afaceri neta in suma de 60.9 mil. RON, in creștere cu 38.4% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce profitul operațional a fost de 1.4 mil. RON (+60% vs S1 2022). Profitul net al societății a avut o dinamica negativa de 70.7%, fiind semnificativ influențat de o pierdere financiara in valoare de 1.2 mil. RON. (Sursa: BVB)

Intel Corporation Preț curent 34.05 USD ( -2.07% ) MCap 137B

Intel va renunța la achiziția, la o evaluare de 5.4 mld. USD, a producătorului israelian de cipuri Tower Semiconductor, deoarece contractul expira marți fără aprobarea autorităților de reglementare din China. Tensiunile geopolitice dintre SUA si China afectează afacerile corporative. Intel nu va prelungi contractul, alegând sa plătească Tower o penalizare de 353 mil. USD. (Sursa: Reuters)

Occidental Petroleum Preț curent 63.79 USD (0.38% ) MCap 55.5B P/E 9.48

Occidental Petroleum, producătorul american de petrol si gaze, va achiziționa furnizorul de tehnologie Carbon Engineering Ltd. pentru 1.1 mld. USD. Occidental își propune sa înființeze aproximativ 100 de fabrici de captare a carbonului folosind tehnologia de captare directa a aerului (DAC), menita sa combată schimbările climatice. Tehnologia DAC, aflata in primele sale etape comerciale, necesita investiții semnificative pentru a-si dovedi viabilitatea economica si profitabilitatea. Plățile acordului se vor întinde pe durata a trei rate anuale egale, iar închiderea se preconizează pana la sfârșitul anului 2023. Administrația Biden considera ca DAC este vitala pentru atingerea neutralității emisiilor pana in 2050. Parteneriatul Occidental cu Carbon Engineering a început in 2019, iar achiziția este de așteptat sa accelereze implementarea DAC. (Sursa: Reuters)

Tencent Holdings Ltd (otc) Preț curent 41.84 USD ( -0.95% ) MCap

Tencent a încheiat al doilea trimestru din 2023 raportând venituri de 20.46 mld. USD, in creștere cu 11% fata de T2 2022, dar sub așteptările analiștilor. Este ce de-al treilea trimestru consecutiv in care compania înregistrează o creștere a veniturilor pe baza anuala, marcând o revenire solida după perioada dificila din 2022. Compania a încheiat T2 2023 cu un profit net in creștere cu 41% de la an la an, pe măsura ce politica de reducere a costurilor își face efectul, concomitent cu creșterea vânzărilor in activitatea sa principala de gaming. (Sursa: CNBC)

