Bursele europene scad din cauza temerilor privind pagubele economice provocate de pandemia de coronavirus

Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un declin de 2,4%, dupa ce marti a incheiat cel mai prost trimestru din ultimii ani, in urma declinului activitatii economice, consecinta a masurilor de izolare adoptate la nivel global pentru a stopa extinderea pandemiei, care sporesc amenintarea unor falimente si a unor concedieri masive.Datele publicate miercuri arata o contractare a activitatii economice in martie in cea mai mare parte a Asiei, deoarece epidemia a paralizat lanturile de aprovizionare si a afectat exporturile in Japonia si Coreea de Sud, inregistrandu-se doar o modesta imbunatatire in China.Miercuri dimineata, indicele principal DAX 30 al Bursei de la Frankfurt a scazut cu 3,20%, ajungand la valoarea de 9.622,51 puncte, in timp ce indicele principal CAC 40 al Bursei de la Paris inregistra un declin de 3,78%, la 4.229,90 puncte.Indicele principal FTSE 100 a scazut cu 3,2%, subindicele financiar inregistrand un declin de 7%, dupa ce o serie de banci britanice s-au alaturat rivalelor din Europa, suspendand plata dividendelor pentru 2019, pentru a-si majora rezervele de capital.Indicele FTSE 100 a incheiat marti cel mai prost trimestru din 1987, pe fondul temerilor privind efectele raspandirii rapide a pandemiei asupra economiei britanice.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna mai a scazut marti cu 0,02 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 22,74 dolari. In primul trimestru din 2019, s-a inregistrat cel mai scazut nivel al pretului titeiului din ultimii 18 ani, dupa ce masurile adoptate pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19) au redus cererea de titei pe plan global, iar Arabia Saudita si Rusia au intensificat batalia pentru cota de piata.