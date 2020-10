Pariul pe tehnologie in 2020 - cat au crescut actiunile marilor companii

In anul 2020, pandemia de noul coronavirus a aratat insa cu adevarat cat de dependenti suntem astazi de tehnologie pentru a putea realiza unele chestiuni elementare din viata personala si din cea profesionala, cu atat mai mult in conditii de criza. Cu norme noi de distantare fizica sociala, omenirea a consumat servicii online mai mult decat oricand pana acum. Comertul electronic a crescut puternic, inclusiv in Romania, si este doar inceputul in acest domeniu. Firmele de gazduire web sunt asaltate de cereri de servicii premium, servere dedicate si alte solutii de web hosting de calitate superioara . Tehnologia in general a devenit solutie salvatoare de vieti, dar mai ales de calitate a vietii.Marii investitori pariaza pe tehnologie, iar acest lucru s-a vazut foarte bine pe pietele bursiere ale lumii in ultimele luni. In ansamblu, in ultimele 12 luni s-au consemnat aprecieri majore ale preturilor actiunilor marilor companii IT&C, mai ales in Statele Unite ale Americii. Vedeta comertului electronic, Amazon, aproape ca si-a dublat valoarea bursiera - de la sub 1800 USD / actiune, pana la peste 3300 USD in prezent (cu un record de 3531,45 USD pe data de 2 septembrie). Mult mai impresionanta este insa evolutia la bursa a companiei Tesla, constructor de automobile electrice de inalta performanta. Tehnologia Tesla a fost considerata ca fiind o solutie de viitor, ceea ce a dus valoarea actiunilor de la 50 USD la 450 USD in doar 12 luni (crestere de 900%).Cel mai popular motor de cautare, Google, este de asemenea o vedeta in lumea afacerilor bazate pe tehnologie. Alphabet Inc., compania care detine Google , ofera de fapt o multime de servicii complementare pentru utilizatori. Pretul unei actiuni a crescut de la 1243 USD la 1555 USD, in conditiile in care in martie se atingea minimul de 1008 USD / actiune, inainte ca lumea de business sa digere complet vestile legate de pandemia de coronavirus, cu toate implicatiile sale.Cea mai populara retea de socializare din Romania, Facebook, care detine de fapt si Instagram si WhatsApp, a avut o evolutie oscilanta, dar totusi are un avans de peste 30% in ultimele 12 luni. Pretul actual este de 267 USD / actiune, cu un maxim atins in luna august - 304 USD / actiune. Apple, proprietarul conceptului de iPhone, si-a dublat pretul actiunilor in 12 luni, de la 60 USD la circa 120 USD.Una dintre cele mai profitabile investitii de pe bursa americana s-a dovedit a fi in actiunile Zoom Video Communications. Celebra platforma de comunicare video , utilizata acum la scara larga si in Romania, a profitat din plin de pandemie, de restrictiile din business si din educatie. In octombrie 2019, o actiune valora aprox. 67 USD, iar acum a ajuns la nu mai putin de 536 USD. Zoom a raportat cresteri absolut impresionante in materie de utilizatori si venituri la nivel global, dar a avut nevoie de multe investitii inclusiv in solutiile de servere dedicate pentru a putea face fata acestui flux masiv.Actiunile din domeniul tehnologiei au avut evolutii foarte bune si in Europa. In Romania, sectorul este slab reprezentat. Digi Communications N.V. se tranzactioneaza acum la o valoare asemanatoare cu cea din urma cu 12 luni - ceea ce este totusi un lucru pozitiv, caci cele mai multe actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti au inregistrat scaderi.