ING: cursul de schimb, 4,5 lei/euro la finalul lui 2009 si 4,6 lei/euro in martie 2010

ING a revizuit in scadere prognoza legata de nivelul dobanzii cheie la sfarsitul lui 2009, de la 8% la 7,75%, mizand pe o relaxare treptata a politicii monetare, si estimeaza ca leul prezinta in continuare riscuri de depreciere, arata un raport publicat luni de grup.

Astfel, la finalul trimestrului III,, pentru ca la finalul lui 2009 sa coboare la 7,75%, estimeaza analistii grupului olandez.

In 2010, BNR ar urma sa continue reducerea dobanzii cheie, pana la 7,25% la finalul primului trimestru si la 6,75% la jumatatea anului, nivel care se va mentine pana la finalul lui 2010, arata proiectiile ING.

"Atat timp cat banca centrala va continua sa gestioneze activ lichiditatea din piata si sunt asteptate alte reduceri (ale dobanzii cheie, n.r.), titlurile de stat par atractive, in ciuda nevoii masive de finantare publica (estimata la 30 miliarde lei in perioada de pana la finalul anului)", se arata in raportul ING.

In acelasi timp, ING si-a mentinut prognozele pe cursul de schimb, de 4,5 lei/euro la finalul lui 2009, 4,6 lei/euro in martie 2010 si 4,3 lei/euro pentru sfarsitul anului viitor.

"Cu toate ca a fost surprinzator de stabil in ultimele luni, cel mai probabil in urma actiunilor bancii centrale, credem ca leul are o inclinatie semnificativa spre depreciere. Fundamentele economiei (cu exceptia deficitului de cont curent, care ramane inalt la 5% din PIB) se deterioreaza si nu exista niciun semnal puternic de imbunatatire pe un orizont de un an", se spune in raport.

Costurile stabilitatii leului, mai mari decat avantajele pe termen lung

Pe de alta parte, analistii ING sustin ca, pe viitor, costurile pentru stabilitatea cursului de schimb vor fi mai ridicate decat avantajele pe care le ofera, "mai ales in conditiile in care gradul de competitivitate al tarii este redus".

"In conditiile unei piete benigne, leul este o moneda interesanta in grupul de monede similare, dar recentele taieri de dobanda si injectiile masive de lichiditate pentru finantarea deficitului bugetar cresc vulnerabilitatea leului, in conditiile unei schimbari a sentimentului pe piata internationala. Mai ingrijoratori sunt insa factorii interni, precum dezechilibrul fiscal imens", avertizeaza analistii ING.

ING nu se asteapta, insa, la corectii de curs inainte de alegerile prezidentiale, ceea ce va intarzia o revenire solida a economiei romanesti si "ar putea face din Romania o tara codasa la nivel regional - in contrast ingrijorator cu cresterea economica de peste 6% inregistrata in ultimii opt ani".

Mai mult, raportul subliniaza ca, indiferent de rezultatul alegerilor prezidentiale, "castigatorul va dori sa formeze un nou guvern care sa ii reflecte viziunea", iar nesiguranta in crestere ar putea pune presiune pe termen scurt asupra leului.

"Dar probabilitatea punerii in practica a unor reforme necesare creste de asemenea, ceea ce ar fi un factor pozitiv pe termen mediu", mai arata analistii ING.

