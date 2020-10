Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa te protejezi de un posibil transfer fraudulos.Un transfer de bani este o forma imediata de plata si, odata ce banii au fost trimisi, transferul nu mai poate fi inversat, chiar daca esti victima unei fraude. Din acest motiv, este important sa te asiguri ca reduci cat mai mult riscul fraudei:1. Nu trimite bani unei persoane sau unei afaceri pe care nu o cunosti personal2. Fii foarte atent la diferite scheme prin care ti se spune ca banii acopera cheltuielile cu spitalizarea pentru o persoana draga, comisioane pentru castiguri la loterie sau alte scenarii de genul acesta.3. Evita situatiile in care ti se cere sa depui o anumita suma de bani drept comision pentru o alta suma mai mare de bani pe care o vei primi ulterior.4. Verifica informatiile pe care le scrii in fisa de transfer bancar. O singura litera gresita poate trimite banii altei persoane sau afaceri.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Sfaturi care te salveaza de un posibil transfer fraudulos de bani " pe Ziare.com