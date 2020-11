Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", la ce sa fii atent cand faci un depozit in franci elvetieni.Depozitele in franci elvetieni sunt extrem de paguboase prin prisma comisioanelor pe care bancile le practica in acest caz. Astfel ca, daca alegi, din varii motive sa iti faci un astfel de depozit, trebuie sa stii ca vei iesi pe minus cu banii.Iata mai jos un exemplu extrem de simplu:In cazul in care ai depus 1.000 de franci elvetieni la banca, la scadenta vrei scoate doar 997 de franci elvetieni din cauza comisionului de administrare lunara de 0,5 franci.Dobanzile la aceste depozite sunt foarte mici, sa zicem, ca in medie ajung la 0,3% pe an.Asta va face ca, la final de an, tu sa scoti, neluand in calcul comisionul de administrare, aproape 1.003 franci. Din acestia scazi si comisionul de administrare, care mai inseamna 6 franci elvetieni (0,5 franci x 12 luni) si ajungi sa iei in mana 997 de franci elvetieni, doar pentru ca ti-ai tinut banii la banca un an.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cati bani vei strange pentru facultatea copilului daca economisesti de cand se nasteDe ce e bine sa-ti anunti banca atunci cand pleci in vacantaSfatul expertilor: cum sa investesti inteligent la bursa ...citeste mai departe despre " Fereste-te de economiile in franci elvetieni. Vei avea o surpriza foarte neplacuta! " pe Ziare.com