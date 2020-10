Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce este bine sa profiti de perioada de gandire oferita de creditor.In tot acest timp, oferta pe care ai primit-o este "inghetata", adica acea oferta nu se schimba pentru perioada definita, nici din punct de vedere al costurilor, dobanzilor si nici al altor parametri.Poti merge la alte banci pentru a cauta si alte oferte si pentru a evalua implicatiile lor, asa incat sa decizi in cunostinta de cauza. Poti accepta oferta in orice moment pe parcursul perioadei de reflectie, daca consideri ca restul bancilor nu iti pot oferi un credit la costuri mai avantajoase.Dar daca faci asta, va trebui sa renunti in mod expres, in scris, la utilizarea perioadei de reflectie printr-un document separat. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " De ce este bine sa ai o oferta de credit "inghetata" " pe Ziare.com