De ce dobanda penalizatoare este mai importanta decat DAE la cardul de credit

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa folosesti eficient un card de credit.DAE poate fi si de 10.000%, pentru ca, atat timp cat tu iti platesti toate sumele cheltuite in perioada de gratie pe care ti-o ofera banca, nu vei achita decat ce ai cheltuit. Dupa o luna, va trebui sa platesti macar un minimum impus de banca, iar aceasta suma este constituita din dobanzi si comisioane ale bancii.Dupa aceasta etapa, apare dobanda penalizatoare. Daca tu nu ai achitat nici macar acea suma minima impusa de banca, intervine dobanda penalizatoare care, de obicei, este mai mare decat dobanzile obisnuite ale bancii. Si atunci nu mai ai unde sa te ascunzi. Vrei, nu vrei, vei plati sau ajungi in Birou de Credite.De ce spuneam ca aceasta este mai importanta decat dobanda curenta? Pentru ca, de obicei, dobanda penalizatoare, avand cote ridicate, face grea spre imposibila returnarea creditului. Sunt sanse mari ca venitul tau sa nu fie suficient nici macar pentru plata penalizarilor. Astfel, suma datorata va creste accelerat de la o luna la alta, ducand, in cele din urma, la inceperea executarii silite.