Credit bancar versus credit IFN. Cum afli care dintre cele doua este mai avantajos pentru tine

In cazul unui credit bancar, putem discuta de sume mai mari, de multe ori de pana la 20.000 de lei, fara garantie. Daca percepem acest lucru ca pe un avantaj, atunci si dobanzile cu care vin aceste imprumuturi le putem vedea la fel, pentru ca sunt mult mai mici decat in cazul unui credit IFN.De asemenea, perioada de rambursare a acestor credite este mult mai mare decat la un IFN, mergand pana la 5 ani, in medie.La capitolul dezavantaje, se poate pune birocratia stufoasa de care este nevoie pentru un astfel de imprumut si raspunsul, uneori greoi, pe care-l ofera banca. In plus, pentru a accesa un credit bancar, ai nevoie de un venit stabil.La creditul IFN, banii se pot lua, daca nu in ore, atunci in maximum doua zile. De asemenea, creditul se poate accesa de la un "robotel" sau chiar online, in baza unui numar mic de acte. Acestea sunt doar cateva dintre avantaje. Unele IFN-uri nu percep nicio dobanda la primul credit accesat de la ele.La dezavantaje putem nota dobanzile extrem de mari, in unele cazuri si de aproape 10.000%, precum si perioada scurta de rambursare. Unele IFN-uri au suma fixa pe care trebuie sa o rambursezi, indiferent ca returnezi creditul a doua zi sau in ultima zi de imprumut.