Dar, pana acolo, ar fi bine sa mergi la banca si sa gasiti impreuna o solutie. Daca ce iti propune banca nu este pe placul tau, atunci poti merge la CSALB si sa incerci prin ei sa gasesti o solutie.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care bunuri iti sunt protejate de executarea silita.Poprirea pe bunuri ar trebui sa fie ultima solutie, atunci cand chiar nu mai ai nici o varianta mai buna.Revenind la problema in cauza, potrivit Codului de procedura civila, nu pot fi urmarite silit:* bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului nostru si al familiei noastre si obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;* obiectele absolut necesare persoanelor cu handicap si cele destinate ingrijirii bolnavilor;* alimentele necesare noua si familiei noastre pe timp de trei luni (daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, nu pot fi urmarite nici alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta);* combustibilul necesar pentru trei luni de iarna;* scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;* bunurile declarate neurmaribile (care nu pot fie executate silit) in cazurile si in conditiile prevazute de lege. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:La ce sa fii atent cand iti alegi fondul de pensiiBanca sau casa de schimb? Unde gasesti cel mai bun curs valutarDepozitele in criptomonede, faci bani nefacand nimicPe ce venituri nu se poate pune poprire ...citeste mai departe despre " Ce bunuri nu pot fi executate silit " pe Ziare.com