Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", la ce niveluri de RDV trebuie sa fii atent.Daca ai un raport datorie/venit net de sub 35%, atunci poti spune ca stai foarte bine financiar, iar datoriile tale sunt in limite in care pot fi gestionate destul de usor. Cam asta urmareste si o banca atunci cand te intreaba de venituri si de datorii. O datorie sub 35% ii spune creditorului, dar si tie, ca ai destui bani cat sa iti permiti sa si economisesti daca vrei.Daca RDV-ul este intre 36 si 49%, atunci esti in "zona galbena" a managerierii datoriilor, adica valoarea este buna, dar s-ar mai putea imbunatatii. In acest caz, ar fi bine sa incerci sa iti mai cobori nivelul RDV pana intri in "zona verde", adica sub 35%. Cand esti cu raportul datorie/venit net intre 36 si 49%, ai face bine sa iti gestionezi mai atent banii, pentru a putea face fata si situatiilor neprevazute.RDV la 50% sau peste te pune direct in "zona rosie", iar in acest caz ai face bine sa iti tai rapid din cheltuieli. Acest procent ridicat indica faptul ca, lunar, cel putin jumatate din banii tai se duc pe datorii precum chirie si/sau rate, ceea ce nu inseamna o situatie financiara deloc sanatoasa. Cu siguranta, daca te afli in aceasta situatie, nu vei face fata cheltuielilor neprevazute. In plus, daca vei avea nevoie de bani de la o banca, atunci, cel mai probabil, niciuna nu va fi interesata sa te imprumute.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa te feresti de raufacatori. ...citeste mai departe despre " Care sunt limitele raportului datorie/venit net si ce semnale de alarma trag acestea " pe Ziare.com