BNR incepe sa recupereze din rezervele valutare, afectate de instabilitatea cursului

Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei se situau la nivelul de 32,427 miliarde de euro, in crestere fata de luna august 2012, cand valoarea acestora a fost de 30,954 miliarde de euro.

Operatiunile efectuate in luna septembrie 2012 au inclus intrari de 2,892 miliarde de euro si iesiri de 1,419 miliarde de euro.

Rezerva de aur a Romaniei s-a mentinut la 103,7 tone. Valoarea rezervei de aur s-a situat la 4,585 miliarde de euro.

Vineri, pretul aurului in Romania a atins vineri un nou maxim istoric, de 200,34 lei pe gram, potrivit datelor BNR.

Record istoric: Aurul trece pragul de 200 de lei pe gram

Rezervele internationale ale Romaniei (valute si aur) au fost de 37,011 miliarde de euro la sfarsitul lunii septembrie 2012, in scadere fata de valoarea inregistrata la sfarsitul lunii anterioare, de 35,352 miliarde de euro.

Platile scadente in luna octombrie 2012 in contul datoriei publice si public garantata denominate in valuta insumeaza 1,223 miliarde de euro.

Ads