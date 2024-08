Florin Citu: Creditele neperformante pot influenta cresterea economica

Creditele neperformante ar putea creste in perioada urmatoare, cu impact negativ asupra economiei romanesti, care poate intra intr-o spirala negativa a cresterii economice, avertizeaza economistul Florin Citu.

Riscurile creditelor neperformante sunt doua - riscul asupra stabilitatii sistemului bancar, daca se materializeaza in costuri prea mari pentru banci, si riscul asupra cresterii economice, a declarat luni Florin Citu, la o conferinta organizata de saptamanalul economic Finantistii.

O crestere economica scazuta duce la cresterea ratei creditelor neperformante, dar exista si un efect pervers - de la un anumit prag critic rata creditelor neperformante influenteaza negativ cresterea economica, ajungandu-se la o spirala negativa credite neperformante - crestere economica scazuta, a avertizat economistul Florin Citu.

BNR estimeaza o crestere a creditelor neperformante

In prezent, rata creditelor neperformante este de 17-18%, iar BNR estimeaza o crestere a lor la 20%.

Referindu-se la perioada 2007-2009, Citu a mentionat ca, desi dobanzile au crescut la creditele in lei, cererea a crescut si ea, iar la cele in euro cererea de credite a crescut indiferent de evolutia dobanzilor.

"Frica mea este ca atunci cand s-a imprumutat in valuta, consumatorul roman nu s-a uitat deloc la cost (mai scazut in cazul creditelor in euro), doar voia sa ia un credit", a afirmat Citu.

El a apreciat ca oferta si cererea de credite in acea perioada au fost supradimensionate pentru ca romanii au observat unele schimbari in economie - scaderea somajului, cresterea economiei, a veniturilor, aprecierea leului - pe care le-au perceput ca schimbari structurale permanente.

"Aici ne-a "ajutat" faptul ca ni se spunea ca vom adopta euro in 2012, in psihicul romanilor au fost implementate cateva informatii (...) Sper sa nu cadem in aceeasi capcana azi cand ni se spune despre trecerea directa la finantarea in RON, sa credem ca suntem intr-un echilibru permanent, ca acesta este noul echilibru, cu riscul sa urmeze ceva interesant, care sa ne prinda pe picior gresit", a mai spus Florin Citu.

Ads