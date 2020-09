Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, de ce este bine sa economisesti pentru o pensie privata facultativa.Pentru a beneficia de o pensie privata facultativa, nu trebuie decat sa ai minimum 90 de contributii lunare, care nu trebuie, insa, sa fie neaparat facute consecutiv la un fond. Mai mult, pentru a beneficia de aceasta, va trebui sa strangi si o suma minima in cont si sa ai varsta de cel putin 60 de ani, pentru a incepe sa te bucuri de banii pusi deoparte.Cu cat contributia la o astfel de pensie este mai mare, cu atat pensia ta facultativa va fi mai mare, iar pentru a contribui la un fond nu trebuie sa iti schimbi modul de viata in vreun fel, ci te poti juca cu acesti bani, din surplusul pe care-l ai. De asemenea, trebuie sa stii ca, pentru contributie, nu platesti impozit. In plus, suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.Precizam, mai sus, ca trebuie sa ai cel putin 60 de ani pentru a incepe sa te beneficiezi de pensia facultativa, dar mai este un caz, cel negativ, in care suferi de invaliditate permanenta. In caz de deces, mostenitorii legali vor beneficia de banii din contul tau.Trebuie sa mai stii ca fondurile pentru pensii private facultative au o conditionalitate impusa pentru siguranta ta. Se numeste rata de rentabilitate.Fiecare fond de pensii se compara cu rata minima de rentabilitate a fondurilor din piata. Daca un fond este sub rata minima, timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizatia de functionare, iar activele vor fi transferate altui fond.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Credit cu dobanda fixa sau variabila? Calculele pe care trebuie sa ti le faciCum sa economisesti bani in mod eficient. Un pont "traditional"Cum sa nu folosesti cardul de credit. Patru greseli majore pe care esti tentat sa le faci ...citeste mai departe despre " Motivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultative " pe Ziare.com