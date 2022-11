Cum să îți menții echilibrul financiar odată cu înaintarea în vârstă

Odata cu inaintarea in varsta, anumite prioritati se schimba, la fel ca nevoile noastre financiare si ca modelul dupa care cheltuim si economisim bani. Planurile noi, precum achizitia unei locuinte sau intemeierea unei familii incep sa se contureze.

Siguranta financiara si pregatirea pentru anumite schimbari pe care putem sa le anticipam vin sub diferite forme. In randurile ce urmeaza, acoperim cateva aspecte financiare esentiale, pe care poti sa le iei in considerare, pentru a te bucura de echilibru financiar la orice varsta.

Incepe sa te preocupi din timp de situatia ta financiara

Nu este niciodata prea devreme sa te interesezi despre cum poti sa-ti asiguri independenta si siguranta financiara, asa cum nu este niciodata prea tarziu sa incepi sa te educi in ceea ce priveste gestionarea finantelor personale. Iata cateva modalitati de baza prin care sa-ti asiguri un viitor mai sigur si de care ar trebui sa te interesezi.

Pensia privata

Pensiile administrate privat (Pilonul II) reprezinta, pe scurt, venitul pe care il vei avea la retragerea din activitate, suplimentar pensiei publice (Pilon I), si care provine din directionarea unei cote din contributia la asigurari sociale, platita in fiecare luna de catre angajatorul tau catre Casa Nationala de Pensii, care apoi o distribuie catre fondul de pensii administrat privat la care esti participant. E important de stiut ca aproape toti salariatii sunt participanti la un fond de pensii administrat privat, iar daca nu iti alegi in primele patru luni de la angajare un fond de pensii, Casa Nationala de Pensii te va aloca automat la un fond. Poti afla fondul de pensie la care esti participant de pe site-ul oficial al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Asadar, pe langa sistemul public de pensii (Pilonul I) o parte din contributiile tale merge spre un administrator privat. Ca sa stii exact care este valoarea acumulata, verifica-ti cel putin o data pe an situatia contului (contactand fondul de pensii la care esti participant sau folosind platformele pe care acestia ti le pun la dispozitie). De asemenea, ai optiunea de a-ti transfera banii la orice fond doresti, asa ca analizeaza randamentele fiecarui fond si fa o alegere informata.

Tototdata, ai la dispozitie si Pilonul III, un sistem de pensii facultative administrate privat, care pot reprezenta o solutie potrivita daca iti doresti sa iti asiguri un venit in plus fata de cel din Pilonul I si II.

Asigurarea de viata

Asigurarile de viata ofera numeroase avantaje si constituie un capital pe termen lung. In primul rand, iti ofera protectie financiara pentru a putea face fata unor situatii neprevazute (imbolnaviri, accident). In al doilea rand, unele asigurari iti pot oferi acces si la componenta de investitii, care te poate ajuta sa economisesti eficient pe termen lung.

Economiseste, chiar si atunci cand nu e nevoie

Sa nu cheltui mai mult decat castigi este unul dintre principiile de baza ale sigurantei financiare. Daca obiceiul de a economisi pare o provocare pentru tine, poti incepe cu pasi mici. De exemplu, pune un procent de 10% din venitul tau lunar intr-un cont de economii, de care sa te folosesti doar in situatii de urgenta.

Ca sa inveti cum sa cheltui inteligent, fa o analiza a cheltuielilor tale pe o luna. Cu siguranta vei observa ca exista modalitati de a gestiona mai eficient banii.

Diversifica sursele tale de venit

Ca sa iti asiguri stabilitatea financiara si sa nu depinzi de o singura sursa de venit, poti lua in calcul si diferite oportunitati de diversificare a surselor de venit. Ce inseamna asta, pe scurt? Sa gasesti modalitati suplimentare de a castiga bani, care iti pot completa salariul. Fie ca vorbim despre investitii pe termen mediu, cu grad scazut de risc la bursa, ori de anumite competente care ti-ar putea permite sa oferi servicii in sistem freelance, un venit suplimentar ar putea fi cheia independentei tale financiare si a mentinerii unui echilibru constant, indiferent de varsta.

Cand esti stabil din punct de vedere financiar, te simti mai increzator si liber sa te bucuri de viata. Atunci cand iti insusesti obiceiurile potrivite, poti face fata oricarei provocari.

