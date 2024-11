Carmen Radu l-a inlocuit pe Frans van der Ent la conducerea Eureko Asigurari

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a aprobat numirea lui Carmen Radu in functia de director general al Eureko Asigurari si membru al Consiliului de Administratie, informeaza, luni, compania.

Aceasta s-a alaturat companiei acum patru ani ca director de Operatiuni si director general adjunct al companiei de asigurari. Din 2009, a fost coordonatorul sectiunii de asigurari de sanatate din cadrul UNSAR.

Carmen Radu are o experienta de peste 19 ani in piata serviciilor financiare, detine un master in studii economice si a absolvit programul de management 'Ashridge Executive Education Programme', Anglia.

Frans van der Ent, fostul director general al Eureko Asigurari, va ramane in continuare membru al Consiliului de Administratie, fiind implicat in activitatile ambelor companii: Eureko Asigurari si Eureko Pensii.

"Sunt constienta ca o promovare inseamna si noi responsabilitati. Misiunea mea va fi aceea de a transpune in practica ultimele decizii ale grupului Achmea in ceea ce priveste operatiunile de asigurari din Romania. Sunt convinsa ca impreuna cu echipa Eureko Asigurari ne vom indeplini obiectivele si vom dovedi ca ramanem acelasi partener de incredere, servindu-ne clientii cu aceeasi responsabilitate si onestitate, atat timp cat ne vom desfasura operatiunile pe piata de asigurari", a declarat Carmen Radu.

