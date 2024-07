Bankingul se muta in zona de mobile: Credite instant, prin SMS

Dezvoltarea pietei de mobile va permite bancilor sa ofere servicii si produse personalizate, prin intermediul smartphone-ului.

Noile tehnologii ofera clientilor posibilitatea sa contracteze instant un credit, in fata casei de marcat, printr-un simplu SMS, a explicat presedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu, in cadrul unei conferinte de presa. Imprumutul reprezinta majorarea liniei de credit cu un anumit procent si se practica deja in alte tari. In Romania, insa, legislatia nu permite existenta unui astfel de produs.

Cu toate acestea, "Romania sta foarte bine la acoperirea mobila si putem vorbi de oportunitati deschise pentru toate serviciile care se adreseaza pe mobil", a spus Ion Stan, vicepresedinte Alpha Bank.

Oficialul a adaugat ca telefoanele folosite in relatia cu comerciantii vor egala numarul de carduri bancare la nivel mondial, in doar sase-sapte ani.

"Bancile care vor adopta tehnologiile necesare ca sa poata sa personalizeze ofertele de retail sunt cele care vor reusi sa castige un plus de incredere la nivelul clientului", a declarat Oprescu, adaugand ca aplicatiile actuale de Internet banking nu au adus clientului decat comoditatea de a efectua tranzactii nu si comoditatea de a accesa produse.

Piata telefoanelor mobile din Romania ocupa locul 7 in UE, iar cea a Internetului locul 8, 49% din romani fiind utilizatori de Internet, potrivit datelor Bancii Mondiale.

