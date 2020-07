Zuckerman: SUA raman angajate in imbunatatirea statului de drept in Romania

"Avem un Parteneriat Strategic angajat in domeniile securitatii, democratiei si prosperitatii economice comune. Azi, relatia noastra este mai puternica decat oricand. SUA raman angajate in imbunatatirea statului de drept in Romania, sa asigure suveranitatea si securitatea Romaniei si sa creeze oportunitati pentru toti romanii, sa prospere. Acum este momentul pentru romanii care au emigrat sa se intoarca acasa si sa cladeasca un viitor mai bun pentru toti", a afirmat diplomatul, la evenimentul la care au participat presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban.El a amintit de colaborarea Romania-SUA in domeniile militar, energetic, dar si recent, in combaterea pandemiei COVID-19."Suntem dedicati sa sustinem redresarea economica a Romaniei si sa asiguram securitatea economica. Ne-am unit fortele in combaterea coruptiei si am completat eforturile pornite de patriotii romani care au rasturnat regimul comunist, acum 30 de ani. SUA sunt dedicate sa isi foloseasca toate resursele din domeniu, pentru a sustine statul de drept si lupta anticoruptie si traficul de persoane", a punctat Zuckerman.Totodata, diplomatul american a facut un apel la "vigilenta"."Trebuie, de asemenea, sa ramanem vigilenti la adversarii nostri care incearca sa profite de situatia prezenta, pentru a submina libertatile noastre (...) Eforturile de a perverti pietele libere, societatile democratice si folosirea de tehnologii care nu sunt de incredere nu trebuie tolerate. Influentele maligne ce au ca scop destabilizarea si oprirea Romaniei din a atinge adevaratul sau potential economic trebuie sa fie refuzate", a punctat el.In cadrul discursului sai, Zuckerman a amintit faptul ca s-a nascut in Romania, iar parintii sai au emigrat, in perioada comunismului."Eu insumi, cu modestie, sunt azi, in fata dumneavoastra, exemplu al maretiei Americii, o tara in care fiul a doi emigranti, care au avut curajul de a sacrifica totul pentru libertate, a avut ocazia de a se intoarce ca ambasador al Statelor Unite", a spus el.In final, ambasadorul a facut un apel la curaj si apararea democratiei."Va rog pe cei ce ma ascultati in seara aceasta sa fiti curajosi, sa aparati libertatea si demo ...citeste mai departe despre " Zuckerman: SUA raman angajate in imbunatatirea statului de drept in Romania " pe Ziare.com