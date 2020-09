VIDEO Painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2. Ambalati painea - recomanda studiul facut de Universitatea Bucuresti

Descoperirea pune o intrebare uriasa autoritatilor din domeniu, respectiv Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului si Directiei de Sanatate Publica. In Romania, spre deosebire de alte tari, mai mult de jumatate din painea vanduta este neambalata (in Romania se produce zilnic o cantitate de aproximativ 4.000 de tone de paine). Prin urmare, clientii pot sa puna mana direct pe produse si sa aleaga ce paine vor sau sa renunte la ea; evident ca cei care sunt infectati vor lasa picaturi cu virus activ pe paine.Asa cum au aratat specialistii, inca de la inceputul epidemiei, SARS-CoV-2 este "air-borne", adica este prezent in aer si in picaturile extrem de fine pe care le producem cand vorbim. Ori, gravitational, aceste picaturi ajung pe produsele care sunt expuse. De aceea, este indicat sa ne spalam pe maini, sa spalam obiectele pe care le ating si alte persoane si sa curatam zonele expuse contaminarii. Fructele, legumele trebuie si pot fi curatate. Din nefercire, painea neambalata nu poate fi "spalata".Studiul arata, de asemenea, ca virusul nu poate sa strabata ambalajul. Astfel, s-a constatat ca, desi virusul a fost detectat pe ambalaj in intervalele masurate, nu a fost detectat si pe fata interioara a ambalajului. Deci, dupa ambalare, painea nu mai poate fi contaminata. Studiul Universitatii Bucuresti propune, astfel, o solutie simpla si anume ambalarea painii.ExperimenteleStudiul, realizat de un colectiv interdisciplinar de cercetatori coordonat de Centrul 3NanoSAE din cadrul Universitatii Bucuresti, si-a propus sa determine persistenta si riscul de transmitere a virusului SARS-CoV-2, agentul COVID-19, prin intermediul suprafetelor de polietilena/polipropilena utilizate la ambalarea produselor de panificatie.In prima etapa de cercetare au fost colectate secretii de tract respirator superior de la pacienti spitalizati la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" din Bucuresti, confirmati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Aceste probe biologice au fost utilizate pentru pregatire ...citeste mai departe despre " VIDEO Painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2. Ambalati painea - recomanda studiul facut de Universitatea Bucuresti " pe Ziare.com