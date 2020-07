VIDEO Ludovic Orban, avertisment pentru turistii care vor sa plece in vacanta in weekend: "Sa se protejeze"

"Sa se protejeze. Sa respecte normele de siguranta - purtarea mastii, distanta fizica, igiena personala. Sunt lucruri simple, daca le respectam, nu ne imbolnavim. Daca ne imbolnavim ducem boala acasa si ii imbolnavim pe cei dragi, pe prietenei, pe colegi. Trebuie sa fim responsabili si sa ne pazim de acest virus pervers", a precizat Ludovic Orban.Ludovic Orban a anuntat ca nu se pune problema de alte masuri de relaxare, dar nici de impunerea restrictilor.Lucian Bode a anuntat ca se va asigura ca drumul Transalpina va fi sigur pentru circulatie."Transalpina este un drum extrem de important, nu numai ca valoare turistica, ci asigura si legatura intre Ardeal si Oltenia. E un drum pe care trebuie sa-l aducem in parametrii tehnici. Sigur, mai sunt incurcaturi juridice pe care trebuie sa le clarificam in curand", a spus premierul.