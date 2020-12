Ce efecte are marirea drastica a amenzilor de circulatie. "In Elvetia poti plati si 30.000 de euro pentru lipsa centurii"

Expertii in siguranta traficului rutier sunt de parere ca, in conditiile in care Romania se afla pe primul loc in UE in ceea ce priveste victimele accidentelor rutiere, actualizarea la zi a cuantumului acestor amenzi este o masura necesara alaturi de multe alte masuri care sa abordeze sistematic aceasta problema.Aceiasi experti subliniaza ca in ultimii ani politicienii au fost mai degraba interesati de masuri populiste, precum plafonarea cuantumului amenzilor de circulatie, preferand sa "numere voturi si nu victime"."O astfel de majorare a cuantumului amenzilor are un efect de reducere imediata. Cel putin pe termen scurt, soferii vor fi mai precauti sa nu depaseasca viteza, sa nu incalce regulile. E clar ca aceasta masura este in regula. Problema este ca ne trebuie un program gandit national, subliniat si urmarit firul. Din pacate, nu se face asta in Romania. Din pacate, politicienii gandesc intr-un anumit fel, Politia Rutiera, care este singura institutie care face ceva in directia asta, este in continuu stresata si apasata - cand face cate ceva imediat apar reactii critice, cand se duc sefii catre sefii mai mari si ajung la politicianul mare li se spune "hai, ma, lasa-ma cu prostiile, ce nu s-a murit si pana acuma?". Replica pe care am auzit-o si care m-a afectat a fost cand un politician i-a spus unuia care s-a dus cu niste propuneri "ma, stiti ceva, voi numarati mortii, noi numaram voturile". Adica, daca pun niste restrictii nu o sa-i mai voteze lumea.Atunci cand sunt noi la putere nu marim amenzile sau facem orice, inghetam plafonul doar pentru a nu pierde la capitolul imagine. Corelarea cuantumului amenzilor de circulatie cu salariul minim a fost un pas bun, pentru ca decidentii politici sa nu mai ignore marirea amenzilor cand vor ei, ci sunt puncte de amenda raportate la un procent din salariul minim pe economie. Se mareste salariul, se mareste si amenda. Daca poporul vrea salarii mai mari, atunci odata cu salariul trebuie sa creasca si amenzile. Insa, in ultimii ani, tot avem genul acesta de masuri populiste prin care, desi salariile au crescut, valoarea punctelor de amenda a fost inghetata.Care e logica aici, adica "mai muriti cativa pe strada", cam asta s-a ...citeste mai departe despre " Ce efecte are marirea drastica a amenzilor de circulatie. "In Elvetia poti plati si 30.000 de euro pentru lipsa centurii" " pe Ziare.com