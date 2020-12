Veniturile faraonice ale judecatorilor CCR, dublate in ultimii doi ani. Magistratii amana cu repetitie discutarea reducerii veniturilor

Nu este nici macar cea mai mare pensie speciala pe care o incaseaza un judecator CCR si este cam jumatate din cea mai mare pensie speciala din magistratura. Intre timp, saptamana aceasta, Curtea Constitutionala a amanat, pentru a patra oara, luarea unei decizii privind legea prin care pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei ar urma sa fie impozitate cu 85%.Cea mai mare pensie speciala dintre toti cei noua judecatori o are fosta sefa a Inaltei Curti, Livia Stanciu, nu mai putin de 454.717 lei. Adica peste 93.000 de euro. Asta dupa ce in anul 2017 pensia acesteia era de doar 304.137 de lei. Presedintele CCR, Valer Dorneanu are si el o pensie speciala aproape egala cu a Liviei Stanciu: 454.068 lei, insa acesta a beneficiat si de pensia de fost parlamentar 75.396 de lei. In anul 2017, pensia speciala a sefului CCR a fost de 159.587 lei, pentru ca doar un an mai tarziu, in 2018, pensia acestuia sa ajunga la 322.220 de lei. In fapt, seful CCR are venituri lunare, pensii, salariu judecator plus salariu de profesor, de circa 16.000 de euro, aproape cat seful Curtii Supreme a Statelor Unite.Judecatorul CCR Marian Enache are si el o pensie speciala uriasa, 497.564 de lei insa la aceasta suma magistratul a inclus si veniturile restante. In urma cu doi ani, in 2018, pensia speciala a acestuia era de 321.476 de lei. Un alt judecator CCR cu o pensie speciala importanta este Mona Pivniceru, care a primit anul trecut o pensie de 388.920 de lei. Cu un an inainte, in 2018, incasase 384.650 de lei. Fostul deputat de Satu Mare, Varga Attila, numit la CCR in 2016, nici nu stie exact cat este pensia sa speciala. In ultima sa declaratie de avere a trecut la venituri pensii doar "aproximativ 410.000". Asta inseamna fix 84.202 euro la cursul la zi.La niciunul dintre judecatorii CCR nu se poate observa aceasta crestere spectaculoasa a pensiei speciale decat la fostul sef DNA, Daniel Morar. Dupa cum am aratat anterior, dupa pensionarea acestuia in 2015, in anul urmator acesta mentioneaza in declaratia sa de avere venituri de 57.648 de lei. Un an mai tarziu, pensia speciala a fostului procuror ...citeste mai departe despre " Veniturile faraonice ale judecatorilor CCR, dublate in ultimii doi ani. Magistratii amana cu repetitie discutarea reducerii veniturilor " pe Ziare.com