Vanzarile produselor de lux vor inregistra cea mai mare scadere din istorie in 2020

Declinul preconizat de Bain, care vine in pofida unei reveniri puternice a vanzarilor de produse de lux in China, este in zona inferioara a intervalului cuprins intre 20% si 35%, prognozat de aceeasi firma de consultanta in luna mai a acestui an. Acest lucru se datoreaza unei reveniri peste asteptari a vanzarilor de produse de lux in cursul verii, cand masurile de izolare au fost ridicate in intreaga lume iar magazinele care comercializeaza posete, haine, bijuterii si ceasuri de lux au fost redeschise. Cu toate acestea, cel de-al doilea val de infectii cu coronavirus care a aparut in Europa si SUA incepand din octombrie a condus la noi restrictii si inchideri de magazine. In plus, incertitudinea provocata de alegerile prezidentiale din SUA a afectat si ea increderea consumatorilor.Singura veste buna pentru producatorii de articole de lux este China, unde vanzarile au crescut cu 45%, pana la 44 miliarde de euro in acest an. Potrivit analistilor de la Bain, China este pe cale sa devina cea mai mare piata din lume pentru produsele de lux in 2025, pe masura ce consumatorii chinezi instariti vor calatori mai putin si vor cheltui mai mult acasa."Avem o lume cu doua viteze, in conditiile in care Europa si SUA au fost serios lovite de cel de-al doilea val al pandemiei precum si de incertitudinea sociala si politica, in timp ce China accelereaza fara intrerupere", sustine Federica Levato, partener la Bain.Potrivit firmei de consultanta, criza coronavirusului a accelerat trei tendinte, in conditiile in care achizitiile online de produse de lux s-au dublat, de la 12% in 2019 la 23% in 2020, iar comertul electronic urmeaza sa devina canalul principal pentru cheltuieli globale cu produse de lux in 2025. De asemenea, limitarea calatoriilor internationale i-a facut pe oameni sa cumpere mai mult din tarile lor de resedinta, iar cumparatorii nascuti incepand din 1981, Generatia Z, sunt responsabili in prezent pentru aproape 60% din achizitiile totale de produse de lux.Bain & Company se asteapta ca piata globala a produselor de lux sa revina la nivelul din 2019 abia la finele lui 2022 sau