"Mogulii" lucrarilor de infrastructura din Romania. Situatia contractelor tuturor proiectelor de autostrazi, centuri si poduri

Contractele in constructii ale familiei lui Dorinel UmbrarescuCele trei firme detinute de familia Umbrarescu au in derulare sapte contracte de infrastructura rutiera in Romania: variante ocolitoare si mult asteptate loturi de autostrada. In total, companiile romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri in valoare de 5,2 miliarde de lei.Asocierea Spedition UMB - Tehnostrade, firmele detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, cunoscut ca unul dintre "regii asfaltului", a castigat contractul pentru varianta ocolitoare a orasului Bacau, in lungime de 30,8 kilometri, pentru suma de 668,3 milioane de lei. Lucrarile sunt gata in procent de 75%, iar soferii ar putea circula pe primul segment din autostrada Moldovei mult mai repede decat era estimat in contract, in primele luni din 2022.Cele trei firme detinute de familia Umbrarescu, SA&PE Construct, Spedition UMB si Tehnostrade, au obtinut contractul pentru cei 4,5 kilometri ai lotului 4 din sectorul de nord a Centurii Capitalei, pentru suma de 312,6 milioane de lei. Lucrarile trebuie sa fie gata in 2023.Aceeasi asociere a castigat lucrarile pentru sectiunea Zimbor - Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania, pentru 680 de milioane de lei. Lucrarile la cei 12,2 kilometri trebuie sa fie gata in 2023.Tot firmele familiei realizeaza si varianta ocolitoarea Radauti, in lungime de 16,58 kilometri de autostrada, pentru 97,4 milioane de lei. Lucrarile, realizate in procent de 67%, ar trebui sa fie gata in 2021.In asocierea mentionata anterior intra si compania romaneasca de proiectare si consultanta Consitrans. Impreuna, vor livra tronsoanele 2, 3 si 4 din drumul expres Craiova-Pitesti, cu o lungime de 21,3, 31,7, respectiv 31,8 kilometri. Contractele valoreaza 792, 670 de milioane de lei, respectiv 617 milioane de lei. Tronsonul 2 trebuie sa fie gata la finalul anului 2021, iar 3 si 4, in 2023.Asocierea din care fac parte si firmele lui Umbrarescu a castigat si constructia variantei ocolitoare de la Galati, in lungime de 33,6 kilometri, pentru suma de 705 milioane de lei. Potrivit contractului, lucrarile sunt gata in 2025.