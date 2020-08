Trafic rutier restrictionat in Capitala pentru lucrari de infrastructura. Care sunt zonele afectate

Astfel, zonele afectate sunt:- Sos. Pantelimon - Cora;- Sos. Panduri - Str. Dr. Bagdasar;- Drumul Taberei - Str. Brasov;- Spl. Independentei, mai multe puncte de lucru;- Str. Fabrica de Glucoza - lucrari de supralargire;- Bd. Decebal, tronsonul cuprins intre Str. Dristorului si Piata Muncii;- Stadionul National Arcul de Triumf, breteaua destinata virajului la dreapta de pe Str. Alexandru Constantinescu pe Bd. Marasti;- Str. Doamna Ghica - Sos. Colentina - lucrari realizare pasaj rutier.Politistii de la Rutiera le cer soferilor sa circule cu atentie si sa respecte semnificatia indicatoarelor montate temporar in zonele mentionate.In ceea ce priveste accidentele rutiere, potrivit Brigazii Rutiere, in ultimele 24 de ore, in Capitala s-au produs 8 accidente rutiere, soldate cu 10 persoane ranite usor.RECOMANDARI TRAFICIn conditiile unui trafic aglomerat recomandam conducatorilor auto:-sa nu opreasca sau sa stationeze in locuri unde ar putea impiedica desfasurarea normala a traficului rutier;-sa pastreze liber centrul intersectiei;-sa nu blocheze calea de rulare a mijloacelor de transport public;-sa nu claxoneze inutil;-asigurati-va o buna vizibilitate prin curatarea parbrizului si folosirea sistemului de dezaburire.- sa circule cu prudenta;- sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo-rutiere;- sa nu depaseasca autovehicule oprite in coloana la semafor;- sa nu conduca daca sunt obositi;- sa nu circule la culoarea rosie a semaforului electric;- sa pastreze in mers o distanta suficienta pentru a putea frana in conditii de siguranta;- sa isi pastreze calmul in trafic;- sa respecte semnalele politistilor rutieri.Totodata, pietonilor le recomandam urmatoarele:- sa traverseze strada pe marcajul pietonal, prin dreptul indicatoarelor 'Trecere pentru pietoni', iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde a acestora;- sa evite sa puna conducatorii de autovehicule in situatia de a frana brusc pentru a le acorda prioritate;- sa astepte sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului pe trotuar sau pe refugiile special amenajate;- dupa coborarea din mijloacele de transport public sa nu traverseze prin fata sau prin spatele acestora. Traversarea se poate face dupa plecarea lor din statie p ...citeste mai departe despre " Trafic rutier restrictionat in Capitala pentru lucrari de infrastructura. Care sunt zonele afectate " pe Ziare.com