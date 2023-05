Tichete sociale pentru mamele nou-născuților. Cine poate beneficia de sprijinul de 2.000 de lei

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat luni, 29 mai, plăţile aferente trusourilor pentru nou-născuţi pentru un număr total de aproximativ 10.000 de beneficiari cupluri mamă - copil din toată ţara, sumele urmând a fi virate pe cardurile beneficiarilor în cursul zilelor viitoare.

Potrivit unui comunicat al MIPE, ajutorul este finanţat prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate şi are un buget total de 12 milioane euro.

”Prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) am acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaţionale. Astăzi am virat banii pentru peste 10.000 de trusouri destinate mamelor cu nou-născuţi, iar în câteva zile cei 2.000 de lei vor ajunge pe cardurile beneficiarilor. Pentru că mamele au nevoie de sprijin emoţional şi fizic în primele luni de la naşterea copilului, care necesită multă atenţie şi grijă, iar temerile de ordin financiar ar trebui să fie ultima lor preocupare. Sunt bani care asigură tinerelor mame produsele de bază pentru îngrijirea copiilor precum îmbrăcăminte, produse de igienă şi lapte praf, acestea pot fi achiziţionate din unităţile partenere în program. Prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 - 2027, bugetul destinat măsurilor dedicate mamelor şi copiilor în situaţii dificile este de 450 de milioane de euro şi cuprinde, pe lângă sprijinul material direct precum sumele pentru trusoul nou născutului, şi alte tipuri de intervenţii precum creşterea oportunităţilor pe piaţa muncii pentru femei, finanţarea cursurilor de recalificare, decontarea costurilor de transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru cei mici”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

În perioada 2024 - 2027, bugetul total destinat cuplurilor mamă - nou născut este de 120 milioane euro. Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi este de 2.000 de lei şi se acordă mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, dacă sunt se încadrează în următoarele categorii: mame care beneficiază de venit minim garantat prin dispoziţie scrisă a primarului; mame care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei; mame

