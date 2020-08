Ministrul Sanatatii: "Turistii cazati in hoteluri vor putea manca in restaurantele din interiorul unitatilor de cazare, chiar daca acestea se afla in zone care depasesc rata de infectare de 1,5 la mie"

"Noi inca din luna iunie pregatisem niste reguli pentru deschiderea restaurantelor, avand atunci in plan ca la 1 iulie sa deschidem si restauratele. Avand in vedere evolutia nu s-a mai putut face acest lucru. Regulile raman aceleasi: regulile de distantare intre mese, reguli de distantare la masa. Discutiile cu HoReCa au fost o masa da, o mas nu pentru a nu avea probleme cu distantarea dintre mese, am discutat si cresterea numarului de persoane de la patru sa sase, dar pastrand aceeasi distanta, precum si faptul ca unitatile hoteliere pot primi in interior pentru o masa toti cei cazati in hotel, indiferent de zona in care se afla acel hotel", a declarat Nelu Tataru vineri, la Sfantu Gheorghe.Acesta a mentionat ca nu se va aplica, in cazul turistilor cazati in hoteluri, criteriul indicelui de infectare de 1,5 la mia de locuitori stabilit in decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, cei cazati in hoteluri putand manca in restaurantele din interior indiferent daca respectiva unitate de cazare este sau nu amplasata intr-o zona cu o rata mare de infectare."Pentru cei cazati in hoteluri acest indice nu se aplica. Cei cazati in hoteluri, indiferent de zona, vor putea servi masa in interiorul hotelului" a mai declarat Nelu Tataru.Acesta a aratat ca, din cea mai recenta evaluare a autoritatilor facuta in urma cu doua zile, rezulta ca existau 49 de localitati cu rata de infectare peste 3, iar in aceste zone nu se vor deschide restauratele. Ministrul sustine ca o noua evaluare in acest sens se va face luni si ea va intra in vigoare marti."Ce pot sa va spun acum dar va fi valabila lista de luni, facand evaluarea pe 14 zile, in acest moment avem din Bihor, Bacau, avem si din Brasov, Vaslui, Iasi, Prahova, Ilfov, avem si Bucuresti" a adaugat Nelu Tataru.Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii: "Turistii cazati in hoteluri vor putea manca in restaurantele din interiorul unitatilor de cazare, chiar daca acestea se afla in zone care depasesc rata de infectare de 1,5 la mie" " pe Ziare.com