"Ce faci în țara asta dacă ești prea prost să fii IT-ist, inginer sau medic?" Dezamăgirea unei tinere care a făcut totul pentru a câștiga mai bine: "Eu, de exemplu, sunt proastă"

Foarte mulți dintre tinerii din România au planuri să plece din țară în căutarea unor câștiguri mai mari.

Cei care rămân caută soluții pentru o viață bună și salarii decente, însă nu toți reușesc.

Este cazul relatat de o tânără care a încercat să evolueze în carieră, dar s-a ales doar cu o dezamăgire, după cum a scris în mediul online.

"Toată lumea văd că împinge ideea asta că trebuie să avansezi în carieră, să strângi bani, să investești în crypto, să tragi de tine să fii promovat la muncă pe un post mai bun, etc.

Dar ce faci dacă ești prost? Nu toată lumea are creier de IT-ist. Nu toată lumea e inteligentă. In fact, cred că majoritatea oamenilor sunt proști. Știu că o să ziceți că "trebuie să te descurci, să găsești metode diferite de a avea succes", dar cum faci asta dacă ești prost? Cum poți să ai o viață împlinită dacă ești prost? Și întrebarea finală, chiar meriți să suferi pentru că ești prost? Și asta zic în condițiile în care AI ÎNCERCAT să evoluezi dar nu ai reușit și ai rămas tot prost... e vina ta sau e vina societății?

Ce faci în țara asta dacă ești prea prost să fii IT-ist, inginer sau medic? Eu, de exemplu, sunt proastă. Am făcut o facultate inutilă. Am făcut un curs inutil. Acum lucrez în IT dar nu am evoluat aproape deloc într-un an și sunt plătită prost, așa că mă gândesc să mă apuc de food delivery...și de acolo nu știu ce va fi. Probabil job hopping până ies la pensie sau mai degrabă până mă sinucid.

Ce fac dacă sunt proastă? Ce se presupune că trebuie să facă proștii ca să supraviețuiască? Aveți cumva vreun ghid de survival pro-prost în România?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Un prost harnic e mai bun decât un deștept leneș"

Postarea a adunat sute de comentarii în care tânăra a primit sfaturi și asigurarea că nu e proastă, așa cum a afirmat.

"Lucrez în IT și sunt prost de bubui. Am o grămadă de persoane care pot să confirme."

"Continui să te educi (educația nu e pentru deștepți, e în primul rând pentru proști). Un prost educat o să-l întreacă pe deșteptul needucat. Continui să muncești (hărnicia e în primul rând pentru proști, se știe). Dar un prost harnic e mai bun decât un deștept leneș.

Continui să te adaptezi (nu e nimeni deștept în toate domeniile, ci fiecare e prost în majoritatea lor). Dar un prost care și-a găsit locul

