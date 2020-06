Potrivit sursei citate, "in urma rularii tuturor scenariilor in cadrul Modelului National de Transport a rezultat ca varianta optima implementarea la profil de autostrada a intregului sector Ploiesti - Pascani". Totusi, arata Hotnews, un cuvant final va avea de spus si JASPERS, consultantul Comisiei Europene de unde se asteapta cofinantarea in mare parte a intregului proiect. "Studiul mentionat urmeaza a fi supus analizarii si aprobarii JASPERS si va sta la baza documentatiei necesare accesarii fondurilor europene nerambursabile pentru faza de executie a obiectivului", arata CNAIR, potrivit sursei citate."Necesitatea si oportunitatea executiei Drumului de mare viteza Ploiesti-Pascani este justificata si prin avantajele imediate si majore, atat in varianta cu Drum Expres cat si Autostrada, pe care le va avea prin devierea traficului de tranzit din localitati si separarea lui de cel local. O data cu aparitia proiectului, traficul de marfa si de tranzit va fi atras de catre Drumul de mare viteza Ploiesti-Pascani reducand traficul pe drumurile nationale din aria de influenta a proiectului, dar si de pe culoarul concurent reprezentat de DN1B si DN2 (plansele diferenta)", se arata in concluziile documentului prezentat de Hotnews. Potrivit sursei citate, elaboratorii SF-ului sustin ca varianta de autostrada pentru relatia Muntenia - Moldova este cea mai potrivita.Analiza comparativa Drum Expres vs Autostrada - Drum de mare viteza Ploiesti - Pascani realizata de CESTRIN (DOCUMENT) ...citeste mai departe despre " STUDIU Proiectul soselei de mare viteza care va lega Moldova de Muntenia: trebuie sa fie autostrada, nu drum expres " pe Ziare.com