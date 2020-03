Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi doneaza primul metru de autostrada din Moldova

Pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana.In acest scop, Stefan Mandachi scoate la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei Romania vrea autostrazi. Bucata de drum va fi vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati vor fi donati pentru lupta cu epidemia."Doneaza 10 EURO! (dar poti dona orice suma mai mare, fara limita. Cu cat mai mult, cu atat mai bine). Daca n-ai nici 10 euro, pune cat poti. Cativa centi.1 CM DE AUTOSTRADA = 10 euro1 centimetru este enooorm! Dar daca ti-ai lua mai multi centimetri? zece, 100 sau 1000? Cate vieti ai putea salva?Daca esti persoana fizica sau firma, vei primi un certificat de 'proprietar' (online) pentru centimetrul sau centimetrii tai. Numele tau va ramane scris mai mic sau mai mare, in functie de cati centimetri iti iei. Vom face la final un monument al donatorilor la Primul metru de autostrada (din banii mei, nu din donatii).Daca ai o firma, fa-i reclama. Ia-ti cat mai multi centimetri. Te implor, fa public suma donata! Nu te ascunde! Nu conteaza ce zic altii! Fa-o asumat! Ne ajuta!", transmite Mandachi (detalii)."Cu ocazia asta, avem sansa sa transformam autostrada (sau lipsa ei) dintr-un simbol al neputintei intr-un simbol al solidaritatii. Si vom face noi impreuna si autostrazi, va promit!Eu am donat ZECE MII DE EURO DE PE PERSOANA FIZICA. Dar o sa donez si de pe toate firmele, pt. ca vreau certificat: )) Hai sa vad cine ma depaseste!Provoc toti cetatenii romani si straini si mai ales antreprenorii sa ma depaseasca.Poti dona si in LEI si in EUROCONT RON: RO43RNCB0244020411980016CONT EURO: RO76RNCB0244020411980004SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE SUCEAVA, (C.I.F. 4244520) nu scrieti cu diacritice, ca sa nu dea vreo eroare.De maine se poate si pe Revolut si PayPal", transmite Stefan Mandachi, care a lansat si un videoclip de prezentare.Citeste mai departe despre " Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi isi vinde autostrada! " pe Ziare.com