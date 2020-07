Scantei, cea care coordoneaza actiunile legate de criza COVID-19 in intregul judet, a fost testata pozitiv miercuri, dupa ce marti, un examen tomografic a indicat semnele unei infectii cu coronavirus.Carmen Scintei a mai facut doua teste in cursul saptamanii trecute, care au iesit negative. Dupa confirmarea testului PCR de miercuri seara, medicul epidemiolog a fost internat in Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Buzau.Tot miercuri, medicul Carmen Scantei a implinit varsta pensionarii. In varsta de 65 de ani, Scintei lucreaza in cadrul DSP Buzau de 40 de ani. ...citeste mai departe despre " Sefa departamentului care gestioneaza pandemia in judetul Buzau, diagnosticata cu COVID-19 " pe Ziare.com