Presedintele Klaus Iohannis, dupa discutia cu premierul si cu ministrii din Cabinetul Orban: "Eforturile Guvernului in acest moment se concentreaza pe infrastructura"

"Planul de rezilienta este planul pe care il pregatim pentru a atrage fondurile europene negociate acum cateva saptamani. Guvernul lucreaza in prezent la identificarea proiectelor care vor fi incluse in acest program, iar in final speram ca toate proiectele sa fie eligibile.Eforturile Guvernului in acest moment se concentreaza pe infrastructura. Romania are foarte multa nevoie de infrastructura si vorbesc in special despre autostrazi si cai ferate. In acest domeniu pot spune ca suntem foarte avansati. Avem mai multe tronsoane de autostrada pregatite pentru a fi incluse in proiecte pentru care se solicita acesti bani europeni", a declarat Klaus Iohannis.Iohannis a anuntat ca printre prioritatile Guvernului se afla rezolvarea problemelor din infrastructura si agricultura."O alta parte importanta e cea de agricultura. Fermierii romani au foarte mare nevoie sa fie sustinuti. Stim foarte bine ca pe langa problemele cauzate de pandemie, fermierii nostri se confrunta cu probleme generate de seceta din primavara. Guvernul a prevazut la rectificarea bugetara fonduri substantiale destinate fermierilor afectati de seceta. Stiu ca aici au circulat tot felul de fake news in spatiul public.A doua linie, la fel de importanta, e pregatirea unor proiecte europene care vin sa previna astfel de situatii. Lucram intens la elaborarea unor proiecte care vizeaza sistemele de irigatii, combaterea secetei, in special un cadru care sa inleasneasca munca fermierilor si sa aiba o componenta foarte importanta de protectie a mediului", a spus Klaus IohannisPresedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, si Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros", anunta Administratia Prezidentiala . ...citeste mai departe despre " Presedintele Klaus Iohannis, dupa discutia cu premierul si cu ministrii din Cabinetul Orban: "Eforturile Guvernului in acest moment se concentreaza pe infrastructura" " pe Ziare.com