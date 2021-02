Orban anunta ca se va mentine gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre domiciliu si localitatea in care studiaza

"Am vazut ca a fost prezentata si informatia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru studenti intr-un mod care nu este conform cu ceea ce am discutat noi. Se va mentine gratuitatea pentru studenti, dar se va mentine pe ruta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care isi efectueaza studiile. Nu se renunta la gratuitatea pentru transportul catre facultate si de la facultate catre casa.De asemenea, evident ca vor beneficia de niste reduceri ale cuantumului calatoriilor de care au beneficiat. Din pacate, a fost transmisa public informatia, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu inseamna ca nu permitem in continuare deplasarea catre facultate", a explicat Ludovic Orban, miercuri la Parlament.Gratuitatea transportului pentru studentiInitial, Ludovic Orban anuntase, intrebat ce discutii au fost cu privire la gratuitatea de transport pentru studenti, ca exista o propunere prin care sa se revina la vechiul sistem si anume decontarea unui anumit numar de calatorii "cu scopul deplasarii in localitatea in care isi efectueaza studiile studentii si nu sistemul de gratuitate totala care a fost introdus de PSD"."Exista o propunere prin care sa se revina la vechiul sistem in care sa se deconteze un anumit numar de calatorii care sunt efectuate cu scopul deplasarii in localitatea in care isi efectueaza studiile studentii si nu sistemul de gratuitate totala care a fost introdus de PSD", a spus Orban, intrebat luni la Parlament despre subiect.Chestionat daca este vorba de o decontare a 50% din pretul biletului, presedintele PNL a raspuns: "Cand se va lua o decizie, aveti convingerea ca va fi prezentata public. M-ati intrebat pe mine ce discutii exista si exista o astfel discutie care din punctul meu de vedere va spun ca mi se pare corecta".Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania a criticat pozitia prim-ministrului Florin Citu de a discuta limitarea transportului gratuit al studentilor si a solicitat Guvernului incetarea imediata a acestor demersuri.Luni, 8 februarie, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca nu se elimina transportul gratuit pentru elevi, existand anumite discutii la Ministerul Transporturil ...citeste mai departe despre " Orban anunta ca se va mentine gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre domiciliu si localitatea in care studiaza " pe Ziare.com