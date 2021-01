Se extind restrictiile in Europa in fata cresterii numarului infectarilor si al deceselor

Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.244 de decese asociate COVID-19, numar ce depaseste ultimul record, de 1.188 consemnat vinerea trecuta, in timp ce numarul noilor cazuri de infectare este de 25.164. Recordul de infectari a fost raportat pe 18 decembrie, cu 33.777 de cazuri. Numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 in aceasta tara cu circa 83 de milioane de locuitori era joi de 758.093.Directorul institutului german de boli infectioase Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, si-a manifestat ingrijorarea fata de noile tulpini de coronavirus detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, dar a apreciat ca pandemia poate fi adusa sub control pana la finele acestui an, cu conditia insa ca un numar suficient de cetateni sa fie dispusi sa se vaccineze.Italia a anuntat 507 decese zilnice in ultima raportare, depasind pragul de 80.000 de decese asociate COVID-19, si 15.774 de noi infectari. Guvernul de la Roma a prelungit miercuri seara starea de urgenta pana pe 30 aprilie, unele restrictii fiind inasprite. Este mentinuta interdictia de circulatie intre orele 22:00 si 05:00, raman inchise scolile, cinematografele, piscinele, iar barurile si restaurantele pot fi deschise cel mult pana la ora 18:00.Marea Britanie, unde noua tulpina mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 a provocat o crestere puternica a numarului cazurilor de COVID-19, a spitalizarilor si deceselor, are sistemul sanitar coplesit de valul de internari, spitalele fiind in plus nevoite sa improvizeze morgi de urgenta pentru pacientii ucisi de COVID-19, iar un nou record de decese, de 1.564, a fost inregistrat miercuri. Incepand de luni, 18 ianuarie, este obligatoriu un test COVID-19 negativ la intrarea in tara, masura de precautie luata de guvernul de la Londra pentru a evita importarea si a altor mutatii ale coronavirusului, precum cele din Africa de Sud sau Brazilia.Pe de alta parte, Marea Britanie a luat un avans considerabil fata de UE in privinta vaccinarii, reusind pana miercuri sa vaccineze peste 2,6 milioane de persoane.In Irlanda mai mult de jumatate din noile cazuri de COVID-19 confirmate sunt cu tulpina britanica, ce a provocat si in aceasta tara o cr ...citeste mai departe despre " Se extind restrictiile in Europa in fata cresterii numarului infectarilor si al deceselor " pe Ziare.com